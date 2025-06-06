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إقتصاد

وكالة "بلومبيرغ": أيام "دول مجموعة السبع" باتت معدودة

Lebanon 24
06-06-2025 | 09:47
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اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" أن أيام "مجموعة الدول السبع" باتت معدودة بعد تراجع نفوذها العالمي، وانخفاض الوزن الاقتصادي للدول الأعضاء فيها.
 
ونقلت الوكالة عن مصادرها قولها: "بعد مرور 50 عاما على أول لقاء يجمع نخبة دول العالم، أصبح مستقبل مجموعة السبع على المحك. فحصتها من الاقتصاد العالمي تشهد تراجعا مستمرا، حيث لم تعد تمثل سوى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما لا يتجاوز عدد سكان دولها العشر من إجمالي سكان الأرض". (روسيا اليوم)
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