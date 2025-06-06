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الشرع يصل إلى درعا وسط إجراءات أمنية مشدّدة

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:28
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وسط إجراءات أمنية مشددة، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى درعا، في أول زيارة له للمدينة منذ سقوط النظام السابق ووصوله إلى سدة الرئاسة.
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ورافق الشرع في الزيارة عدد من المسؤولين أبرزهم وزير الداخلية أنس خطاب. (سكاي نيوز)
 
 
 
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