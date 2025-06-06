الشرع يصل إلى درعا وسط إجراءات أمنية مشدّدة

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وسط إجراءات أمنية مشددة، وصل الرئيس السوري إلى ، في أول زيارة له للمدينة منذ سقوط النظام السابق ووصوله إلى سدة الرئاسة.ورافق في الزيارة عدد من المسؤولين أبرزهم أنس خطاب. (سكاي نيوز)