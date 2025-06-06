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عربي-دولي

ترامب يخرج عن صمته: ماسك فقد عقله ولست مهتماً بالحديث معه

Lebanon 24
06-06-2025 | 11:30
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على خلفية السجال الكبير الذي وقع بين أشهر رجلين بالعالم، نفى مصدر مطلع في البيت الأبيض، أي حديث عن اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، اليوم الجمعة.
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وشدد المصدر على أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرجلين على خلفية الحرب الكلامية التي اشتعلت بينهما خلال الساعات الماضية.

"فقد عقله"
في حين بدا الرئيس الأميركي بوقت سابق اليوم في اتصال مع شبكة "أيه بي سي" أنه غير مبالٍ بالحديث مع حليفه السابق.

وأوضح رداً على التقارير التي أفادت سابقاً بوجود مكالمة مجدولة مع ماسك في وقت لاحق من اليوم، أنه غير مهتم.

إذ رد قائلاً: "هل تقصد الرجل الذي فقد عقله؟.. ليست مهتماً بالتحدث معه الآن".

كما أكد ترامب أن ماسك يريد التحدث معه، لكنه ليس مستعداً للرد.

أتى رد الرئيس الأميركي بينما راح الوسطاء يسعون إلى تهدئة الأمور، حيث ألمح مساعدو ترامب في البيت الأبيض إلى احتمال إجراء اتصال هاتفي بين الرجلين، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".
 
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