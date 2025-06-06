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عربي-دولي
بعد مقتل جنود إسرائيليين في قطاع غزة.. نتنياهو: "يوم صعب جدا"
Lebanon 24
06-06-2025
|
11:38
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علّق
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
على خبر مقتل 4 جنود اسرائيليين في
قطاع غزة
وقال: "يوم صعب جدا
في إسرائيل
ونعزي عائلات الجنود القتلى".
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وأضاف: "جنودنا قتلوا في عملية تهدف لإعادة المخطوفين.. الجنود القتلى الـ4 ضحوا بأنفسهم من أجل حماية شعب
إسرائيل
".
أما
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
فذكر: "لا توجد كلمات يمكنها المواساة بهذا الفقدان الكبير".
وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل للمقاتلين الذين أصيبوا في الحادث الأليم، وأُشد على أيدي مقاتلينا الأبطال الذين يخوضون بقوة وعزيمة ضد عدو غاشم، من أجل سلامة مواطنينا وإطلاق سراح المختطفين".
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