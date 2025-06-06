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عربي-دولي

اقتصاد منطقة اليورو يفاجئ الأسواق بنمو 0.6% في الربع الأخير

Lebanon 24
06-06-2025 | 12:46
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سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموا يتجاوز التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، وذلك بفضل النمو الأفضل من المتوقع في ألمانيا والناتج القوي في أيرلندا.
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وأفادت وكالة البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي بأن منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا سجّلت نموا نسبته 0.6% خلال الفترة من كانون الثاني حتى آذار مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 0.3% التي نُشرت الشهر الماضي.

ويعد الرقم مراجعة على انخفاض عن أول تقدير نسبته 0.4% صدر في نيسان.
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