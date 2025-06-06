اقتصاد منطقة اليورو يفاجئ الأسواق بنمو 0.6% في الربع الأخير

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سجّل اقتصاد نموا يتجاوز التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، وذلك بفضل النمو الأفضل من المتوقع في والناتج القوي في .وأفادت وكالة البيانات التابعة للاتحاد بأن منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا سجّلت نموا نسبته 0.6% خلال الفترة من كانون الثاني حتى آذار مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 0.3% التي نُشرت الشهر الماضي.ويعد الرقم مراجعة على انخفاض عن أول تقدير نسبته 0.4% صدر في نيسان.