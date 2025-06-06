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عربي-دولي

رجل أعمال مصري يرد على وثيقة ميلاد جد ترامب في ألمانيا

Lebanon 24
06-06-2025 | 12:42
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علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس علق على لقاء المستشار الألماني فريدريش ميرتس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي شهد تقديم وثيقة ميلاد جد ترامب من إحدى البلدات الألمانية عام 1869.
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ونشر ساويرس عبر صفحته على منصة "إكس" مقطع فيديو للقاء، مع تعليق قال فيه: " أهنئ ألمانيا على حصولها أخيرًا على مستشار ذكي ومتميز مثلك".

وسبق لترامب أن أدلى بتصريحات زعم فيها أن والده "وُلد في مكان رائع بألمانيا"، قائلا للصحفيين العام 2019: "والدي ألماني.. صحيح.. كان ألمانيًا.. وُلد في مكان رائع بألمانيا، ولذلك لديّ شعور رائع تجاه ألمانيا"، وهذا غير صحيح، فوالد ترامب، فريد ترامب، وُلد في برونكس.

وفي كتاب "فن الصفقة"، يكتب ترامب أن جده فريدريش ترامب "جاء إلى هنا من السويد في طفولته" وأن والده "فريد ترامب وُلد في نيوجيرسي عام 1905".

وكذلك، لا صحة لأيٍّ من هذه الادعاءات تمامًا، عاد جد ترامب إلى الولايات المتحدة - التي هاجر إليها أول مرة في سنوات مراهقته - من ألمانيا بعد طرده من البلاد، وبعد فترة وجيزة من عودة جده وجدته إلى الولايات المتحدة، وُلد والده فريد ترامب، ولكن ليس في نيوجيرسي.
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