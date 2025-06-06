رجل أعمال مصري يرد على وثيقة ميلاد جد ترامب في ألمانيا

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ونشر ساويرس عبر صفحته على منصة "إكس" مقطع فيديو للقاء، مع تعليق قال فيه: " أهنئ على حصولها أخيرًا على مستشار ذكي ومتميز مثلك".وسبق لترامب أن أدلى بتصريحات زعم فيها أن والده "وُلد في مكان رائع بألمانيا"، قائلا للصحفيين العام 2019: "والدي ألماني.. صحيح.. كان ألمانيًا.. وُلد في مكان رائع بألمانيا، ولذلك لديّ شعور رائع تجاه ألمانيا"، وهذا غير صحيح، فوالد ، ، وُلد في .وفي كتاب "فن الصفقة"، يكتب ترامب أن جده فريدريش ترامب "جاء إلى هنا من في طفولته" وأن والده "فريد ترامب وُلد في نيوجيرسي عام 1905".وكذلك، لا صحة لأيٍّ من هذه الادعاءات تمامًا، عاد جد ترامب إلى - التي هاجر إليها أول مرة في سنوات مراهقته - من ألمانيا بعد طرده من البلاد، وبعد فترة وجيزة من عودة جده وجدته إلى الولايات المتحدة، وُلد والده فريد ترامب، ولكن ليس في نيوجيرسي.