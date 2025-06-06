والد إيلون ماسك: صراع ابني مع ترامب سخيف وسينتهى قريباً

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وفي تصريح لـ" " من صالة ، علق إيرول ماسك على الخلاف الدائر على ، والذي لفت انتباه العالم، واصفاً إياه بأنه "سخيف بعض الشيء" ومدفوع بالتوتر والإرهاق في أعلى مستويات السلطة.



إثارة ملفات إبستين

وفي معرض حديثه عن قرار إيلون إثارة ملفات جيفري إبستين في هجومه على ، أقرّ إيرول ماسك بأنه كان في حيرة من أمره.



وأضاف: "لا أعرف ما الذي كان يفكر فيه... لا يسعني إلا أن أتخيل أنه مجرد خطأ سخيف"، واصفًا هذه الخطوة بأنها نتيجة ضغط نفسي وليس استراتيجية. أكد إيرول ، والد الملياردير ، أن الحرب الكلامية المشتعلة بين ابنه والرئيس الأميركي "ستنتهي في غضون أيام قليلة"، واصفاً إياها بأنها مجرد صراع بين "الزعماء" (Alphas).وفي تصريح لـ" " من صالة ، علق إيرول ماسك على الخلاف الدائر على ، والذي لفت انتباه العالم، واصفاً إياه بأنه "سخيف بعض الشيء" ومدفوع بالتوتر والإرهاق في أعلى مستويات السلطة.وفي معرض حديثه عن قرار إيلون إثارة ملفات جيفري إبستين في هجومه على ، أقرّ إيرول ماسك بأنه كان في حيرة من أمره.وأضاف: "لا أعرف ما الذي كان يفكر فيه... لا يسعني إلا أن أتخيل أنه مجرد خطأ سخيف"، واصفًا هذه الخطوة بأنها نتيجة ضغط نفسي وليس استراتيجية.

فيما أقرّ والد الملياردير الأميركي بأن ابنه قلق بشأن ما يراه استغلالا من قبل للحوافز المالية لتمرير التشريعات، وهي النقطة التي أشعلت، بحسب التقارير، الصراع على منصات .



ورغم التوتر العلني، عبّر إيرول ماسك عن ثقته بأن الخلاف بين إيلون وترامب سيكون قصير الأمد.



وعندما سئل عما إذا كان ترامب وماسك سيتصالحان، أجاب: "نعم، بالطبع". وتابع "لقد أرسلتُ له رسالة... أطلب منه فيها التأكد من أن هذا سيُحل".