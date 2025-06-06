السعودية: أكثر من 111 ألف خدمة صحية مقدمة للحجاج

قدّمت المنظومة الصحية أكثر من (111) ألف خدمة للحجاج منذ بداية موسم الحج الجاري حتى اليوم، من أجل التصدي للمخاطر الصحية التي من المتوقع أن تواجه الحجاج أثناء رحلتهم الإيمانية.

وتنسجم الخدمات المقدمة وفقاً لوكالة الأنباء ،"واس"، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي" و"خدمة ضيوف " المنبثقين من رؤية السعودية 2030.

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في الوقت ذاته، بلغ مستفيدي خدمات المراكز الصحية نحو 62,534 حاجاً، واستقبلت أقسام الطوارئ 28,524 حالة، فيما تلقت العيادات الخارجية 3,417 مراجعاً، فضلاً عن تنويم 5,136 حالة في المستشفيات، منها 2,350 حالة في العناية المركزة.

فيما أُجريت 214 عملية قسطرة قلبية، إلى جانب (18) عملية قلب مفتوح، بجانب معالجة (155) حالات إصابة بالإجهاد الحراري، فيما تقدم المنظومة الصحية خدماتها للحجاج بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية لهم.

وبينما تعزز المنظومة الصحية جودة خدماتها في موسم حج كل عام، سجلت انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإجهاد الحراري بـ 90% بين حجاج هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن أسباب الانخفاض نتيجة لتعزيز التدخلات الوقائية، وتكثيف التوعية الصحية، والتنسيق بين المنظومة الصحية والجهات الحكومية، ما جعل الحجاج يتمتعون بحماية من الإجهاد الحراري.