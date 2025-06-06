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عربي-دولي

السعودية: أكثر من 111 ألف خدمة صحية مقدمة للحجاج

Lebanon 24
06-06-2025 | 13:50
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قدّمت المنظومة الصحية أكثر من (111) ألف خدمة للحجاج منذ بداية موسم الحج الجاري حتى اليوم، من أجل التصدي للمخاطر الصحية التي من المتوقع أن تواجه الحجاج أثناء رحلتهم الإيمانية.
وتنسجم الخدمات المقدمة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية،"واس"، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي" و"خدمة ضيوف الرحمن" المنبثقين من رؤية السعودية 2030.
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في الوقت ذاته، بلغ مستفيدي خدمات المراكز الصحية نحو 62,534 حاجاً، واستقبلت أقسام الطوارئ 28,524 حالة، فيما تلقت العيادات الخارجية 3,417 مراجعاً، فضلاً عن تنويم 5,136 حالة في المستشفيات، منها 2,350 حالة في العناية المركزة.
فيما أُجريت 214 عملية قسطرة قلبية، إلى جانب (18) عملية قلب مفتوح، بجانب معالجة (155) حالات إصابة بالإجهاد الحراري، فيما تقدم المنظومة الصحية خدماتها للحجاج بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية لهم.
وبينما تعزز المنظومة الصحية جودة خدماتها في موسم حج كل عام، سجلت وزارة الصحة انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإجهاد الحراري بـ 90% بين حجاج هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن أسباب الانخفاض نتيجة لتعزيز التدخلات الوقائية، وتكثيف التوعية الصحية، والتنسيق بين المنظومة الصحية والجهات الحكومية، ما جعل الحجاج يتمتعون بحماية من الإجهاد الحراري.
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