Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

Lebanon 24
06-06-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1371527-638848411291693397.png
Doc-P-1371527-638848411291693397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، تستهدف 10 أشخاص و27 كيانًا.

وشملت العقوبات أيضًا بعض الكيانات الموجودة في الإمارات وهونغ كونغ.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران، حيث جرت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب يأمل في قبول إيران لمقترح واشنطن بشأن الصفقة النووية، محذرًا من وجود "عواقب خطيرة" في حال رفضها.

ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول سعى إيران لتعزيز ترسانتها من الصواريخ البالستية عبر طلب آلاف الأطنان من مكونات حيوية من الصين، أبرزها "بيركلورات الأمونيوم"، المستخدمة في تصنيع الوقود الصلب للصواريخ.
Advertisement

وأفادت مصادر مطلعة على الصفقة للصحيفة، بان من المتوقع وصول شحنات من "بيركلورات الأمونيوم" إلى إيران خلال الأشهر المقبلة، ورجح أحد المصادر أن طهران ترسل كميات منها إلى الجماعات الموالية لها ضمن ما يسمى "بـ محور المقاومة"، وفي مقدمتها جماعة "أنصار الله" في اليمن.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصفاة ثالثة في الصين بسبب شرائها النفط الإيراني
lebanon 24
07/06/2025 01:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا سيكون مثالاً للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق
lebanon 24
07/06/2025 01:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران صممت لحرمان المواطن الإيراني من حقوقه
lebanon 24
07/06/2025 01:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: إذا لم تكن لدى إيران رغبة حقيقية في التفاوض سنعود لفرض عقوبات عليها
lebanon 24
07/06/2025 01:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2025-06-06
16:22 | 2025-06-06
16:00 | 2025-06-06
16:00 | 2025-06-06
15:51 | 2025-06-06
15:40 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24