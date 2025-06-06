الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عن فرض مجموعة جديدة من المرتبطة بإيران، تستهدف 10 أشخاص و27 كيانًا.

وشملت العقوبات أيضًا بعض الكيانات الموجودة في وهونغ كونغ.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعمل فيه الأميركي على إبرام اتفاق نووي جديد مع ، حيث جرت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق حول برنامج .

وأشار إلى أن الرئيس يأمل في قبول إيران لمقترح بشأن الصفقة النووية، محذرًا من وجود "عواقب خطيرة" في حال رفضها.

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ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة " " حول سعى إيران لتعزيز ترسانتها من الصواريخ البالستية عبر طلب آلاف الأطنان من مكونات حيوية من ، أبرزها "بيركلورات الأمونيوم"، المستخدمة في تصنيع الوقود الصلب للصواريخ.وأفادت مصادر مطلعة على الصفقة للصحيفة، بان من المتوقع وصول شحنات من "بيركلورات الأمونيوم" إلى إيران خلال الأشهر المقبلة، ورجح أحد المصادر أن طهران ترسل كميات منها إلى الجماعات الموالية لها ضمن ما يسمى "بـ محور "، وفي مقدمتها جماعة " الله" في اليمن.