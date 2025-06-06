الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، تستهدف 10 أشخاص و27 كيانًا.
وشملت العقوبات أيضًا بعض الكيانات الموجودة في الإمارات وهونغ كونغ.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران، حيث جرت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب يأمل في قبول إيران لمقترح واشنطن بشأن الصفقة النووية، محذرًا من وجود "عواقب خطيرة" في حال رفضها.