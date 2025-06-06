ولي العهد السعودي: سنواصل بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

قال ولي السعودي، ، "إنَّ ما شهدناه اليوم من نجاح متواصل في خدمة ضيوف الرحمن، يأتي نتيجة لجهود دولتنا المباركة في خدمة الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها". وأضاف" سوف نواصل بذل جميع الجهود، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن".

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في الوقت ذاته، أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بما يبذله العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون كذلك رجالًا ونساءً من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة الدولة؛ لتمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة.

جاء ذلك في أثناء استقبال ولي العهد السعودي الأمير سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ، في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى من الأمراء ومفتي عام ، والمدعوين من دول مجلس التعاون والمسؤولين وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.