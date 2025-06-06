انفجار سيارة في مدينة دنيبر بأوكرانيا دون وقوع إصابات

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة: " تعمل الشرطة في موقع انفجار سيارة بمدينة دنيبر. في السادس من حزيران، تلقت الشرطة بلاغا عن وقوع انفجار في أحد أحياء المدينة.فوصلت إلى مكان الحادث مجموعة من المحققين ورجال الإنقاذ وخبراء إبطال القنابل. وتم إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الانفجار. ويعمل رجال الأمن حاليا في موقع الحادث، ويحددون جميع ملابسات الانفجار".وأشارت الشرطة في بيانها، إلى أن أية إصابات لم تقع نتيجة الانفجار.وقبل ساعة تقريبا، بات معلوما أن سيارة عائدة لموظفين في والتجنيد العسكري انفجرت في مقاطعة أوديسا، ما أسفر عن سقوط قتيل.ويجدر الذكر أن أوكرانيا تشهد بين الحين والآخر، وقوع حوادث وتفجيرات، متعلقة بتداول الأسلحة غير الخاضع للرقابة.