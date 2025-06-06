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ترامب: مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الإثنين في لندن

Lebanon 24
06-06-2025 | 14:53
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن مباحثات تجارية جديدة ستعقد الإثنين في لندن بين الولايات المتحدة والصين، في محاولة للتوصل الى "اتفاق" بين العملاقين الاقتصاديين في شأن التعرفات الجمركية، بحسب "فرنس برس".
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وأوضح الرئيس الأميركي عبر منصته تروث سوشال أن الوفد الأميركي سيضم وزير المال سكوت بيسنت ووزير التجارة هاورد لوتنيك وممثل التجارة جايمسيون غرير، مضيفا "ينبغي أن يتم هذا الاجتماع على نحو جيد جدا".
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