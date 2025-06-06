ترامب: مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الإثنين في لندن

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أعلن الرئيس الأميركي الجمعة أن مباحثات تجارية جديدة ستعقد الإثنين في بين والصين، في محاولة للتوصل الى "اتفاق" بين العملاقين الاقتصاديين في شأن التعرفات الجمركية، بحسب "فرنس برس".وأوضح الرئيس الأميركي عبر منصته أن الوفد الأميركي سيضم وزير المال ووزير التجارة لوتنيك وممثل التجارة جايمسيون ، مضيفا "ينبغي أن يتم هذا الاجتماع على نحو جيد جدا".