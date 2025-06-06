Advertisement

عربي-دولي

تحذير إيراني قوي للدول الأوروبية قبل اجتماع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"!

Lebanon 24
06-06-2025 | 14:50
A-
A+








Doc-P-1371552-638848449218402002.png
Doc-P-1371552-638848449218402002.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، الدول الأوروبية من ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأكيد مصادر دبلوماسية نية الدول الغربية طرح قرار ضد طهران.
Advertisement
 
وكتب عراقجي على "إكس": "بدلا من التفاعل بحسن نية، يختار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التصرف الخبيث ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "احفظوا كلامي بينما تفكر الدول الأوروبية بخطأ استراتيجي كبير آخر: إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها".

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت وكالة فرانس برس الخميس بأن الدول الأوروبية الثلاث، وهي أطراف في اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، إضافة الى الولايات المتحدة، تعتزم أن تطرح على مجلس المحافظين قرارا ضد إيران، مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع إنه بعد نشر الوكالة التابعة للمنظمة الدولية تقريرا يؤكد "عدم تعاون كاملا من جانب طهران، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية". وأكد دبلوماسيان آخران المبادرة الهادفة إلى "تشديد الضغط" على إيران.

وشدد عراقجي على أن طهران التزمت "على مدى أعوام بتعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثمر قرارا طوى صفحة المزاعم المغرضة بشأن +بعد عسكري محتمل+ للبرنامج النووي السلمي لإيران".

وأشار إلى أن "بلادي متهمة مرة أخرى بعدم التعاون"، عازيا ذلك إلى "تقارير واهية ومسيّسة".

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة نددت في تقرير الأسبوع الماضي بتعاون إيران "الأقل من مرض" بشأن برنامجها النووي، مشيرة في الوقت عينه إلى أن الجمهورية سرّعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

واتهمت طهران إسرائيل بتقديم "معلومات غير موثوقة ومضللة" إلى الوكالة الدولية، وتوعدت بالرد في حال "استغل" الأوروبيون التقرير "لأغراض سياسية".
مواضيع ذات صلة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: يجب أن تكون عمليات التفتيش الصارمة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءًا من أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة
lebanon 24
07/06/2025 01:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة واحدة
lebanon 24
07/06/2025 01:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية تنتقد "خضوع" الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغوط الغربية
lebanon 24
07/06/2025 01:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: زيارتي لسوريا تعتبر خطوة حاسمة وشفافة نحو حل القضايا العالقة
lebanon 24
07/06/2025 01:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2025-06-06
16:22 | 2025-06-06
16:00 | 2025-06-06
16:00 | 2025-06-06
15:51 | 2025-06-06
15:40 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24