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الصحة السعودية: تطبيق الأنظمة قلّل من الحالات الصحية في حج هذا العام

Lebanon 24
06-06-2025 | 15:51
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بينما اقترب الحجاج من إكمال مناسك إتمام شعيرة الحج، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، خالد آل طالع، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، مشيراً إلى أن تطبيق الأنظمة حد من مستوى الحالات الصحية.
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وقال في إطار الإحاطة الإعلامية الخاصة بالحج، إن نسبة حالات الإجهاد الحراري في موسم حج هذا العام انخفضت لتصل إلى نحو 90% مقارنة بالعام الماضي.
في سياق متصل، أكد آل طالع أن المنظومة الصحية أجرت حتى الآن أكثر من 18 عملية قلب مفتوح، مضيفاً أن الخدمات المقدمة للحجاج حتى الآن بلغت نحو 125 ألف خدمة شاملة، فيما تستمر وزارة الصحة تقديم خدماتها المتكاملة عبر منشآتها المنتشرة في المشاعر المقدسة.

وكان مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية السعودي، الدكتور محمد العبد العالي كشف للعربية، أن الفرق الطبية في موسم حج هذا العام لم ترصد حتى اللحظة تفشي أي أمراض أو أوبئة بين الحجاج.

وشدد في الإطار ذاته على أن وزارة الصحة السعودية تتابع باستمرار حالة الحجاج الصحية في المناسك كافة، وأوضح أنه جرى رصد عدد محدود من حالات الإجهاد الحراري للحجاج، غير أنه أكد أيضاً أن الالتزام بالخطط أدى لخفض حالات الإجهاد الحراري للحجاج.
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