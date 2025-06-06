باريس: سنفرض إجراءات رادعة لدفع بوتين إلى تغيير حساباته

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وقال لـ"العربية"، اليوم الجمعة: "سنفرض إجراءات رادعة وقاسية من شأنها دفع لتغيير حساباته". شدد الفرنسي، ، على أنه إذا لم يوافق ، على وقف النار في يجب إرغامه على ذلك.وقال لـ"العربية"، اليوم الجمعة: "سنفرض إجراءات رادعة وقاسية من شأنها دفع لتغيير حساباته".

يأتي ذلك فيما أكدت بوقت سابق اليوم أن النزاع في أوكرانيا "قضية وجودية" بالنسبة إليها، بعدما شنت هجوماً ضخماً على جارتها خلال الليل أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وضعته في إطار "الرد" على هجمات الأخيرة.



وقال الناطق باسم ، ، في مؤتمر صحافي إنه "بالنسبة إلينا إنها قضية وجودية، قضية تتعلق بمصلحتنا الوطنية وأمننا ومستقبلنا ومستقبل أطفالنا وبلدنا".