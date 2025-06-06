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عربي-دولي

باريس: سنفرض إجراءات رادعة لدفع بوتين إلى تغيير حساباته

Lebanon 24
06-06-2025 | 16:00
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شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على أنه إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وقف النار في أوكرانيا يجب إرغامه على ذلك.
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وقال بارو لـ"العربية"، اليوم الجمعة: "سنفرض إجراءات رادعة وقاسية من شأنها دفع بوتين لتغيير حساباته".
يأتي ذلك فيما أكدت روسيا بوقت سابق اليوم أن النزاع في أوكرانيا "قضية وجودية" بالنسبة إليها، بعدما شنت هجوماً ضخماً على جارتها خلال الليل أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وضعته في إطار "الرد" على هجمات كييف الأخيرة.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي إنه "بالنسبة إلينا إنها قضية وجودية، قضية تتعلق بمصلحتنا الوطنية وأمننا ومستقبلنا ومستقبل أطفالنا وبلدنا".
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