السفير الأميركي يعلق على فتوى الثأر في سوريا

Advertisement

وفي التفاصيل، أصدر " الأعلى" في سوريا اليوم الجمعة فتوى تحدد حكم الثأر والانتقام، وجاء فيها:"انطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد على حرمة الاعتداء على الأنفس".وشدد المجلس على أن حفظ واستيفاء الحقوق يتم عبر الشرعي وليس بالثأر الفردي وذلك لمنع الظلم أو التسرع في الأحكام بناءً على الشائعات دون دليل.وفي إطار ذلك، علق توم على هذه الخطوة عبر حسابه على منصة "إكس" بالقول: "خطوات أولى عظيمة للحكومة الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".