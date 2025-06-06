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عربي-دولي

السفير الأميركي يعلق على فتوى الثأر في سوريا

Lebanon 24
06-06-2025 | 15:40
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علق السفير الأميركي لدى تركيا، توماس توم باراك، الذي يشغل أيضاً منصب مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دمشق، على صدور فتوى تتعلق بالثأر والانتقام في سوريا.
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وفي التفاصيل، أصدر "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا اليوم الجمعة فتوى تحدد حكم الثأر والانتقام، وجاء فيها:"انطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد على حرمة الاعتداء على الأنفس".

وشدد المجلس على أن حفظ واستيفاء الحقوق يتم عبر القضاء الشرعي وليس بالثأر الفردي وذلك لمنع الظلم أو التسرع في الأحكام بناءً على الشائعات دون دليل.

وفي إطار ذلك، علق توم باراك على هذه الخطوة عبر حسابه على منصة "إكس" بالقول: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".
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