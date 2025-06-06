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عربي-دولي

توقيف أميركي بتهمة التجسس لصالح "دولة صديقة"

Lebanon 24
06-06-2025 | 16:22
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كشفت وسائل إعلام ألمانية، الجمعة، أن عميلاً في الاستخبارات الأميركية حاول تمرير معلومات حساسة إلى جهاز المخابرات الاتحادي الألماني، مدفوعاً بإحباطه من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
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وبحسب تحقيق مشترك أجرته شبكتا "في دي آر" و"إن دي آر" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، فقد أبلغ جهاز الاستخبارات الألماني السلطات الأميركية فور تلقيه هذا العرض.

وتم توقيف الموظف المدني التابع لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية في ولاية فيرجينيا قبل أكثر من أسبوع، للاشتباه في ضلوعه بأنشطة تجسسية.

ولم يُعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اسم الدولة التي كانت الجهة المستهدفة بتمرير المعلومات.

ووفقا لتقارير إعلامية، يتردد أن المشتبه به تواصل مع جهاز المخابرات الاتحادي الألماني في أوائل شهر مارس عبر رسالة بريد إلكتروني مجهولة الهوية.

وقالت متحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "جهاز المخابرات الاتحادي الألماني لا يعلق علنا على القضايا المتعلقة بالمعلومات الاستخباراتية أو الأنشطة ذات الصلة، وأن هذا لا يعني بالضرورة أن المعلومات صحيحة أو غير صحيحة".

وبعد الاعتقال في 30 ايار، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن، ناثان فيلاس إل، كانت لديه إمكانية الوصول إلى معلومات بالغة السرية وعرض على "حكومة أجنبية صديقة" نقل معلومات سرية إليها.

وفي رسالة إلكترونية، أوضح المشتبه به أن دافعه كان عدم اتفاقه مع "القيم" التي تمثلها إدارة ترامب.
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