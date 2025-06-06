توقيف أميركي بتهمة التجسس لصالح "دولة صديقة"

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وبحسب تحقيق مشترك أجرته شبكتا "في دي آر" و"إن دي آر" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، فقد أبلغ جهاز الاستخبارات الألماني السلطات الأميركية فور تلقيه هذا .وتم توقيف الموظف المدني التابع لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية في ولاية فيرجينيا قبل أكثر من أسبوع، للاشتباه في ضلوعه بأنشطة تجسسية.ولم يُعلن عن اسم الدولة التي كانت الجهة المستهدفة بتمرير المعلومات.ووفقا لتقارير إعلامية، يتردد أن المشتبه به تواصل مع جهاز المخابرات الاتحادي الألماني في أوائل شهر عبر رسالة بريد إلكتروني مجهولة الهوية.وقالت متحدثة لوكالة الأنباء (د ب أ) إن "جهاز المخابرات الاتحادي الألماني لا يعلق علنا على المتعلقة بالمعلومات الاستخباراتية أو الأنشطة ذات الصلة، وأن هذا لا يعني بالضرورة أن المعلومات صحيحة أو غير صحيحة".وبعد الاعتقال في 30 ايار، أعلن الأميركي أن، ناثان فيلاس إل، كانت لديه إمكانية الوصول إلى معلومات بالغة السرية وعرض على "حكومة أجنبية صديقة" نقل معلومات سرية إليها.وفي رسالة إلكترونية، أوضح المشتبه به أن دافعه كان عدم اتفاقه مع "القيم" التي تمثلها .