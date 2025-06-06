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عربي-دولي

خبير أميركي يتهم زيلينسكي بمحاولة إجهاض مفاوضات السلام!

Lebanon 24
06-06-2025 | 16:33
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قال العقيد الأميركي المتقاعد ريتشارد بلاك إن أوكرانيا سعت لتعطيل مفاوضات السلام عبر شن هجمات بطائرات بدون طيار على المطارات الروسية.
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وأضاف بلاك، الذي كان عضواً سابقاً في مجلس الشيوخ بولاية فرجينيا، أن هذه الهجمات تظهر بوضوح رغبة فلاديمير زيلينسكي في استمرار الحرب بدل السلام.

وخلال إحاطة عبر الإنترنت نظمها معهد شيلر الدولي، أوضح بلاك أن توقيت الهجوم تم اختياره بعناية لتعطيل مفاوضات السلام، مؤكداً أن زيلينسكي يريد الحرب، كما أن الناتو والاتحاد الأوروبي ملتزمان بمواصلة الحرب بالوكالة طالما استطاعوا.

ويذكر أن نظام كييف سبق وأن تبنى مؤخرا سلسلة اعتداءات إرهابية استهدفت قطارات الركاب والشحن الروسية، واعتداء واسعا بالمسيرات على عدد من المطارات العسكرية الروسية، وعمليات تخريبية بينها تفجير سكة حديدية بمدينة فورونيج يوم الخميس.

في الأول من كانون الثاني أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مسيرة من طراز FPV على مطارات في مقاطعات مورمانسك، وإيركوتسك، وإيفانوفو، وريازان، وأمور. وتم صد جميع هجمات كييف على مطارات في مناطق إيفانوفو، وريازان، وأمور.

وأوضحت الوزارة أنه تم إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة هجمات أوكرانيا على مطارات في مقاطعتي مورمانسك وإيركوتسك، ولم تقع إصابات بين الأفراد.
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