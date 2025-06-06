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وأضاف بلاك، الذي كان عضواً سابقاً في بولاية فرجينيا، أن هذه الهجمات تظهر بوضوح رغبة في استمرار الحرب بدل السلام.وخلال إحاطة عبر الإنترنت نظمها معهد شيلر الدولي، أوضح بلاك أن توقيت الهجوم تم اختياره بعناية لتعطيل مفاوضات السلام، مؤكداً أن زيلينسكي يريد الحرب، كما أن والاتحاد ملتزمان بمواصلة الحرب بالوكالة طالما استطاعوا.ويذكر أن نظام سبق وأن تبنى مؤخرا سلسلة اعتداءات إرهابية استهدفت قطارات الركاب والشحن الروسية، واعتداء واسعا بالمسيرات على عدد من المطارات العسكرية الروسية، وعمليات تخريبية بينها تفجير سكة حديدية بمدينة فورونيج يوم الخميس.في الأول من كانون الثاني أفادت بأن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مسيرة من طراز FPV على مطارات في مقاطعات مورمانسك، وإيركوتسك، وإيفانوفو، وريازان، وأمور. وتم صد جميع هجمات كييف على مطارات في مناطق إيفانوفو، وريازان، وأمور.وأوضحت الوزارة أنه تم إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة هجمات أوكرانيا على مطارات في مقاطعتي مورمانسك وإيركوتسك، ولم تقع إصابات بين الأفراد.