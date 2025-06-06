ترامب: لن يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم

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جدد الرئيس الأميركي تأكيده على أن "لن يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم"، رغم تقارير تفيد أن الاتفاق الذي اقترحته سيسمح لطهران بذلك بمستويات منخفضة ولفترة مؤقتة.وقال للصحفيين، الجمعة: "لن يخصبوا. إذا خصبوا اليورانيوم فسنضطر إلى اللجوء لطريقة أخرى"، في تلميح إلى ضربة عسكرية ضد المواقع النووية في حال فشل الاتفاق.