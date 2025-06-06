زلزال عنيف يهز تشيلي ويقطع الكهرباء عن الآلاف

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، الجمعة، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقا للسلطات.





ووقع الزلزال على بعد 54 كيلومترا دي ألماغرو، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

Advertisement

وأعلن الرئيس في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أنه "لم تسجل أي إصابات حتى الآن".

وعرضت وسائل إعلام محلية صورا لنوافذ محطمة وأجزاء من جدران منهارة في مدينة كوبيابو، على بعد 800 كيلومتر شمالي العاصمة .



مدير الطوارئ في للوقاية من : "بعد هذا الزلزال انقطعت الكهرباء عن 23 ألف مشترك في منطقة أتاكاما"، مشيرا إلى أنه أُبلغ عن انهيارات أرضية طفيفة.