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زلزال عنيف يهز تشيلي ويقطع الكهرباء عن الآلاف

Lebanon 24
06-06-2025 | 23:55
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ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، الجمعة، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقا للسلطات.


ووقع الزلزال على بعد 54 كيلومترا جنوب مدينة دييغو دي ألماغرو، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.
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وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أنه "لم تسجل أي إصابات حتى الآن".
وعرضت وسائل إعلام محلية صورا لنوافذ محطمة وأجزاء من جدران منهارة في مدينة كوبيابو، على بعد 800 كيلومتر شمالي العاصمة سانتياغو.

وقال نائب مدير الطوارئ في الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث ميغيل أورتيز: "بعد هذا الزلزال انقطعت الكهرباء عن 23 ألف مشترك في منطقة أتاكاما"، مشيرا إلى أنه أُبلغ عن انهيارات أرضية طفيفة.
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