آخر استطلاع.. ماذا قال إسرائيليون عن "مصير حماس"؟

كشفت استطلاع إسرائيلي جديد أجراه "معهد " أن 50% من الإسرائيليين لا يعتقدون أن الحرب في غزة ستنهي حكم حركة الإسلامية (حماس)، وذلك رغم مرور أكثر من 20 شهراً على القتال.

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كذلك، أظهر الاستطلاع أن 48% من الإسرائيليين اليهود لا يرون أن العملية ستنجح في إعادة الأسرى من القطاع.

في المقابل، كشف استطلاع آخر أجرته صحيفة "معاريف" ، أظهرت النتائج أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم عسكري على .

والاستطلاع هذا أجراه معهد "لازار" (خاص)، لصالح صحيفة "معاريف"، وشمل عينة عشوائية من 506 إسرائيليين، بهامش خطأ 4.4%، وفق الصحيفة.

وذكرت "معاريف" أن 34% يقولون إنه يجب تنفيذ الهجوم الآن، حتى بدون موافقة ، و21% يعتقدون أنه يجب أن يتم بموافقة أميركية.

وأوضحت الصحيفة أن نحو 24% من المستطلَعين يفضلون انتظار نتائج المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، في حين رأى 7% أن الوقت قد فات ولا جدوى من مهاجمة إيران، بينما قال 14% إنهم لا يملكون إجابة واضحة.

ماذا قيل عن ؟

وعلى صعيد آخر، أظهرت نتائج الاستطلاع أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة لو أُجريت انتخابات اليوم، وهي نتيجة أظهرتها استطلاعات الرأي كافة التي نشرتها "معاريف" منذ بداية الحرب على .

وبحسب النتائج، إذا أُجريت انتخابات اليوم فإن المعسكر الداعم لنتنياهو سيحصل على 49 مقعداً (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 61 مقعداً للمعسكر المعارض، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

ويلزم على الأقل الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست لتشكيل حكومة، وهنا ترى الصحيفة أن وضع معسكر نتنياهو سيكون أصعب في حال خاض رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الانتخابات. ففي هذه الحالة، سيحصل معسكر نتنياهو على 45 مقعداً والمعسكر المعارض على 65، و10 مقاعد للنواب العرب.



لكن نتنياهو هو المفضل إسرائيلياً لرئاسة الحكومة، إلا إذا كانت المواجهة مع اليميني بينيت، فقد فضل 46% بينيت رئيسًا للحكومة مقابل 39% لنتنياهو، و15% قالوا إنه لا إجابة محددة لديهم.

غير أنَّ 45% يفضلون نتنياهو إن كان التنافس مع زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض غانتس، الذي يحصل على 35%، فيما قال 20% إنهم لا يملكون إجابة محددة.

أما إذا كانت المواجهة مع زعيم يائير لبيد، فسيحصل على 32% مقابل 49% لنتنياهو، فيما قال 19% إنهم لا يملكون إجابة.

وفي مواجهة زعيم حزب " بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، يحصل نتنياهو على 47% مقابل 33% لليبرمان، فيما قال 28% إنهم لا يملكون إجابة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العام المقبل 2026، فيما يرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى تبكيرها، في ظل استمرار الحرب على غزة. ( نت)