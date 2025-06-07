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مواقع إلكترونية تعطلت فجأة.. انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية

Lebanon 24
07-06-2025 | 00:15
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قال باحث مقيم في بريطانيا يراقب الإنترنت في كوريا الشمالية، إن الأخيرة تشهد انقطاعا كبيرا في خدمة الإنترنت، السبت، مضيفا أن لم يتضح بعد إن كان ذلك نتج عن هجوم إلكتروني.
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وفجأة أصبحت المواقع الإخبارية الرئيسية في كوريا الشمالية وموقع وزارة الخارجية على الإنترنت غير متاحة حاليا.
وأضاف الباحث: "يشهد الإنترنت في كوريا الشمالية انقطاعا كبيرا حاليا مما يؤثر على جميع الخطوط، سواء كانت تأتي عبر الصين أو روسيا".
وأوضح أن البنية التحتية للإنترنت في كوريا الشمالية لا تظهر على الأنظمة التي تراقب أنشطة الإنترنت.

وتابع: "من الصعب تحديد ما إذا كان الأمر متعمدا أم حادثا، لكن يبدو أن هذا ناتج عن خلل داخلي وليس هجوما".

ولم يتسن التواصل مع مسؤولي مركز مكافحة جرائم الإنترنت التابع لشرطة كوريا الجنوبية، الذي يراقب الأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية، للحصول على تعليق.
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