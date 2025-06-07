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عربي-دولي

بعد ثبوت أضرار خطيرة.. ألمانيا تفرض قيودا على استخدام "غاز الضحك"

Lebanon 24
07-06-2025 | 00:30
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تعتزم ألمانيا فرض قيود على بيع أكسيد النيتروز، المعروف تجاريا باسم "غاز الضحك"، كوسيلة للترفيه، وفقا لمشروع قانون عرضته وزيرة الصحة الاتحادية نينا فاركن، الجمعة.
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وينص مشروع القانون على حظر شراء الأطفال والشباب لهذه المادة المعروفة باسم "غاز الضحك" وحيازتها، كما يحظر بيعها عبر الإنترنت أو عبر آلات البيع ذاتية الخدمة.

وأكدت فاركن أن "غاز الضحك ليس تسلية بريئة، بل يشكل مخاطر صحية جسيمة، خاصة على صغار السن".

وجاء في مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يمكن أن يؤدي الاستهلاك المكثف والمفاجئ إلى فقدان الوعي".

كما أن الاستهلاك المباشر من الأسطوانة "يمكن أن يسبب قضمة الصقيع التي تحدث إصابات جلدية من جراء التعرض لدرجة حرارة تصل إلى 55 مئوية تحت الصفر، إضافة إلى احتمال حدوث تلف في أنسجة الرئة نتيجة ضغط الغاز".
 
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