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"الفشل كان عميقاً".. رئيس "الشاباك" الجديد يتحدّث عن "7 تشرين"

Lebanon 24
07-06-2025 | 00:54
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أقرّ الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" ديفيد زيني، بأنَّ "الفشل في أحداث 7 تشرين الأول 2023 كان عميقاً وواسع النطاق".
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كلام زيني جاء في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، وقال إنّ "فشلاً بهذا الحجم ليس مُحدداً، بل عميقاً وواسع النطاق"، وأضاف: "نحن جميعاً نشارك فيه. سأغادر إلى مساحة جديدة وصعبة ومثيرة للاهتمام ولكنها غير واضحة"، في إشارة إلى رئاسة "الشاباك".
 
وكان رئيس "الشاباك" الحالي رونين بار، أعلن إنه سيغادر منصبه في 15 من الشهر الجاري، عقب خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دفعت الأخير لإقالة بار.

وفي أيار الماضي أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيساً للشاباك خلفاً للمقال بار، في خطوة اعتبرتها المحكمة العليا الإسرائيلية أنها مخالفة للقانون، واثارت احتجاجات شعبية وانتقادات حادة من المعارضة.

ونفذت حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023 هجوماً مفاجئاً على عشرات القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

ومنذ ذلك الحين، يعتبر مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون إسرائيليون الهجوم بأنه مثل "إخفاقاً سياسياً وعسكرياً واستخبارياً غير مسبوق". (عربي21)
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