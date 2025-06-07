أول أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث



Advertisement

وتشهد منشأة الجمرات إحدى أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها في المشاعر المقدسة، توافد أعداد كبيرة من الحجاج بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 300 ألف حاج في الساعة. في ثاني أيام يستقبل حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.وتشهد منشأة الجمرات إحدى أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها في المشاعر المقدسة، توافد أعداد كبيرة من الحجاج بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 300 ألف حاج في الساعة.

وسيبقى الحجاج بمشعر منى أيام التشريق حيث يرمون خلالها الجمرات الثلاث، بدءاً بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات.



الوداع

ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم .



يأتي هذا بعدما اكتظت جنبات ، فجر أمس الجمعة، في أول أيام عيد الأضحي بالحجاج لأداء طواف الإفاضة في أجواء إيمانية، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة.