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عربي-دولي

في غزة.. إسرائيل تقتل 17 شخصاً بينهم 4 من عائلة واحدة

Lebanon 24
07-06-2025 | 02:44
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استشهد 17 شخصاً، فجر وصباح اليوم السبت، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي خان يونس ورفح.
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 12 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر قصف إسرائيل استهدف خيام النازحين غربي مدينة خان يونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما).

وذكرت "وفا" أنَّ 5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي مدينة رفح.

ولفتت الوكالة إلى أن أعداد القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال، خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم، بلغ 115 شهيداً، وأكثر من 580 مصابا، و9 مفقودين. (سكاي نيوز عربية)
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