في غزة.. إسرائيل تقتل 17 شخصاً بينهم 4 من عائلة واحدة

استشهد 17 شخصاً، فجر وصباح اليوم السبت، في قصف ورصاص في محافظتي ورفح.

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وذكرت "وفا" أن 12 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر قصف استهدف غربي مدينة خان يونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما). وذكرت "وفا" أن 12 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر قصف استهدف غربي مدينة خان يونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما).



وذكرت "وفا" أنَّ 5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي مدينة .



ولفتت الوكالة إلى أن أعداد القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال، خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم، بلغ 115 شهيداً، وأكثر من 580 مصابا، و9 مفقودين. (سكاي نيوز عربية)