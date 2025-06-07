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عربي-دولي
هجوم روسي جديد على اوكرانيا.. وخسائر كبيرة بالارواح
Lebanon 24
07-06-2025
|
02:52
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كشفت القوات الروسية عن نجاحها بإلحاق خسائر فادحة بالقوات
الأوكرانية
بالأرواح والمعدات، وتدمير 82 مسيرة أوكرانية، فيما ذكرت
كييف
أن القوات الروسية شنت أعنف هجوم ليلي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة خاركيف.
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تفصيلا، أفاد المتحدث باسم مجموعة قوات "المركز" الروسية ألكسندر سافتشوك بتكبيد العدو أكثر من 455 قتيلا بمنطقة مسؤولية المجموعة خلال 24 ساعة.
وأضاف سافتشوك أنه خلال الاشتباكات في منطقتي كوبتيفو وديميتروف ومناطق أخرى، دُمرت 8 مدرعات و7 مركبات و3 مدافع، وهزمت تشكيلات مسلحة أوكرانية مكونة من 3 مشاة آلية ووحدات حراسة، ولواءين هجوميين محمولين جوا، ولواءين من
مشاة البحرية
، ولواء من
الحرس الوطني
الأوكراني.
وألحقت القوات الروسية الهزائم بالجيش الأوكراني في مناطق كوبتيفو، وديميتروف، وكراسنوارميسك، وسيرغييفكا، وأوداتشني، وأليكسييفكا.
تدمير 82 مسيرة أوكرانية
وفي
موسكو
، قالت
وزارة الدفاع الروسية
إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية بما في ذلك منطقة موسكو على مدى ثماني ساعات ونصف الساعة.
وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق
تلغرام
أن معظم الطائرات المسيرة دمرت فوق مناطق فريبة من الحدود الأوكرانية أو في وسط
روسيا
مساء الجمعة.
وفي بيان منفصل على تلغرام، قال
سيرغي
سوبيانين رئيس بلدية موسكو إنه جرى تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.
أعنف هجوم ليلي على خاركيف
وفي كييف، أعلن رئيس بلدية خاركيف أن القوات الروسية شنت، قبيل فجر السبت، حملة قصف على المدينة، ثاني أكبر مدن
أوكرانيا
، هي الأعنف على المدينة منذ بداية الحرب.
وكتب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف على تلغرام "تشهد خاركيف حاليا أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة"، واصفا استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.
وكتب تيريخوف عند الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش "حتى الآن، سُمع ما لا يقل عن 40 انفجارا في المدينة خلال الساعة والنصف الماضية"، مضيفا أن "الطائرات المسيرة لا تزال تحلق في السماء" ومحذرا من أن "التهديد لا يزال قائما".
وأشار تيريخوف إلى أن غارة على مبنى سكني في منطقة كييفسكي أسفرت عن مقتل شخص واحد.
وأعلن أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف عن إصابة 7 أشخاص في الهجوم، قائلا إن "الطاقم الطبي يقدم المساعدة اللازمة".
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