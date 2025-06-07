هجوم روسي جديد على اوكرانيا.. وخسائر كبيرة بالارواح

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تفصيلا، أفاد المتحدث باسم مجموعة قوات "المركز" الروسية ألكسندر سافتشوك بتكبيد العدو أكثر من 455 قتيلا بمنطقة مسؤولية المجموعة خلال 24 ساعة. كشفت القوات الروسية عن نجاحها بإلحاق خسائر فادحة بالقوات بالأرواح والمعدات، وتدمير 82 مسيرة أوكرانية، فيما ذكرت أن القوات الروسية شنت أعنف هجوم ليلي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة خاركيف.تفصيلا، أفاد المتحدث باسم مجموعة قوات "المركز" الروسية ألكسندر سافتشوك بتكبيد العدو أكثر من 455 قتيلا بمنطقة مسؤولية المجموعة خلال 24 ساعة.

وأضاف سافتشوك أنه خلال الاشتباكات في منطقتي كوبتيفو وديميتروف ومناطق أخرى، دُمرت 8 مدرعات و7 مركبات و3 مدافع، وهزمت تشكيلات مسلحة أوكرانية مكونة من 3 مشاة آلية ووحدات حراسة، ولواءين هجوميين محمولين جوا، ولواءين من ، ولواء من الأوكراني.



وألحقت القوات الروسية الهزائم بالجيش الأوكراني في مناطق كوبتيفو، وديميتروف، وكراسنوارميسك، وسيرغييفكا، وأوداتشني، وأليكسييفكا.



تدمير 82 مسيرة أوكرانية



وفي ، قالت إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية بما في ذلك منطقة موسكو على مدى ثماني ساعات ونصف الساعة.



وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق أن معظم الطائرات المسيرة دمرت فوق مناطق فريبة من الحدود الأوكرانية أو في وسط مساء الجمعة.



وفي بيان منفصل على تلغرام، قال سوبيانين رئيس بلدية موسكو إنه جرى تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.

أعنف هجوم ليلي على خاركيف



وفي كييف، أعلن رئيس بلدية خاركيف أن القوات الروسية شنت، قبيل فجر السبت، حملة قصف على المدينة، ثاني أكبر مدن ، هي الأعنف على المدينة منذ بداية الحرب.



وكتب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف على تلغرام "تشهد خاركيف حاليا أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة"، واصفا استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.



وكتب تيريخوف عند الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش "حتى الآن، سُمع ما لا يقل عن 40 انفجارا في المدينة خلال الساعة والنصف الماضية"، مضيفا أن "الطائرات المسيرة لا تزال تحلق في السماء" ومحذرا من أن "التهديد لا يزال قائما".



وأشار تيريخوف إلى أن غارة على مبنى سكني في منطقة كييفسكي أسفرت عن مقتل شخص واحد.



وأعلن أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف عن إصابة 7 أشخاص في الهجوم، قائلا إن "الطاقم الطبي يقدم المساعدة اللازمة".