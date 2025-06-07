الدفاع الروسية تعترض 82 مسيرة أوكرانية

قالت إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بما في ذلك منطقة على مدى ثماني ساعات ونصف الساعة.

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وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق تيليغرام، أن معظم الطائرات المسيرة دمرت فوق مناطق قريبة من الحدود أو في ، مساء اليوم الجمعة، وفق ما نقلت " ".



وفي بيان منفصل على تيليغرام، قال سيرجي ، رئيس بلدية موسكو، إنه جرى تدمير ست طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.



"قضية وجودية"

والجمعة، أكدت أن النزاع في "قضية وجودية" بالنسبة إليها، بعدما شنّت هجوما ضخما على جارتها خلال الليل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.



وأفاد الناطق باسم ، ، في مؤتمر صحافي "بالنسبة إلينا إنها قضية وجودية، قضية تتعلق بمصلحتنا الوطنية وأمننا ومستقبلنا ومستقبل أطفالنا وبلدنا".



وخلال الليل، صدرت تحذيرات من غارات جوية في مختلف أنحاء أوكرانيا، خصوصا في غرب البلاد، بعيدا من .