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الدفاع الروسية تعترض 82 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
07-06-2025 | 02:57
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بما في ذلك منطقة موسكو على مدى ثماني ساعات ونصف الساعة.
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وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق تيليغرام، أن معظم الطائرات المسيرة دمرت فوق مناطق قريبة من الحدود الأوكرانية أو في وسط روسيا، مساء اليوم الجمعة، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي بيان منفصل على تيليغرام، قال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إنه جرى تدمير ست طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.

"قضية وجودية"
والجمعة، أكدت روسيا أن النزاع في أوكرانيا "قضية وجودية" بالنسبة إليها، بعدما شنّت هجوما ضخما على جارتها خلال الليل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي "بالنسبة إلينا إنها قضية وجودية، قضية تتعلق بمصلحتنا الوطنية وأمننا ومستقبلنا ومستقبل أطفالنا وبلدنا".

وخلال الليل، صدرت تحذيرات من غارات جوية في مختلف أنحاء أوكرانيا، خصوصا في غرب البلاد، بعيدا من الجبهة.
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