بعد الخلاف معه.. ترامب يلمح لالغاء عقود شركات ماسك

وسط السجال المتواصل بينهما والذي تفجر علناً منذ الخميس الماضي، لمح الرئيس الأميركي ، إلى امكانية الغاء عقود شركات حليفه السابق مع الحكومة.

Advertisement

فمن الرئاسية خلال رحلة إلى نيوجيرسي، قال مساء أمس الجمعة إنه ينوي فحص العقود التي أبرمها مع الحكومة. وأضاف للصحفيين "سنُلقي نظرة على كل شيء، إنها أموال طائلة.. "



"باستثنائي"

وعندما سُئل عما إذا كانت قادرة على البقاء بدون تلك العقود مع شركات ماسك، بما في ذلك التي تدعم محطة الفضاء الدولية، أجاب الرئيس الأميركي: "نعم بالتأكيد.. أميركا يمكنها الصمود والاستغناء عن أي شخص تقريبا.. باستثنائي".

ثم ابتسم ابتسامة خفيفة، وأضاف أنه كان يمزح بشأن النقطة الأخيرة.



إلا أنه أوضح أنه لا ينوي استعادة المفتاح الذهبي الرمزي الذي قدمه لماسك الأسبوع الماضي خلال حفل وداعي أقيم في المكتب البيضاوي، قبل أن يتفجر الخلاف بينهما.



ويهدد تفاقم الخلاف بين وماسك بالحد من قدرة كل من وناسا، على تحقيق العديد من الأهداف المتعلقة بالفضاء، والعمليات العسكرية والأمنية، التي تُسهّلها شركة سبيس إكس.



لاسيما أن ماسك كان ألمح قبل يومين إلى امكانية وقف أعمال سبايس إكس وتعاون كبسولات "كرو دراغون" التي تعد الناقل الوحيد الموثوق لرواد الفضاء.



يذكر أنه في آخر موجة من الانتقادات بين الرجلين، وصف ترامب حليفه السابق بالمجنون الذي فقد عقله. وقال خلال محادثة مع مساعديه إن مالك منصة إكس قرر الدخول في صراع معه تحت تأثير المواد المخدرة، حسبما نقلت صحيفة " تايمز".