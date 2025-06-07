لالتزام الحجاج بالمسارات أيام التشريق.. هذا ما دعت اليه الداخلية السعودية

دعت ، الحجاج إلى اتباع المسارات المحددة عند الذهاب والعودة للجمرات والطواف والسعي، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام.

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وشدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن ، في تصريح صحافي على ضرورة الالتزام بـ"جداول التفويج ومواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، والتحلي بالهدوء والنظام في التنقل"، وفق ما أفادت (واس)، اليوم السبت.

كما حثّ المتحدث الحجاج الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق، على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم.



وأكد استمرار الجهود الأمنية والتنظيمية وفق الخطط المعتمدة لسلامة "ضيوف " حتى إتمام مناسكهم وعودتهم إلى ديارهم بسلام.