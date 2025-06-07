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عربي-دولي

لالتزام الحجاج بالمسارات أيام التشريق.. هذا ما دعت اليه الداخلية السعودية

Lebanon 24
07-06-2025 | 04:03
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دعت وزارة الداخلية السعودية، الحجاج إلى اتباع المسارات المحددة عند الذهاب والعودة للجمرات والطواف والسعي، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام.
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وشدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، في تصريح صحافي على ضرورة الالتزام بـ"جداول التفويج ومواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، والتحلي بالهدوء والنظام في التنقل"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء (واس)، اليوم السبت.
كما حثّ المتحدث الحجاج الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق، على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم.

وأكد استمرار الجهود الأمنية والتنظيمية وفق الخطط المعتمدة لسلامة "ضيوف الرحمن" حتى إتمام مناسكهم وعودتهم إلى ديارهم بسلام.
 
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