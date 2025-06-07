فظائع نظام الاسد تتكشف يوما بعد يوم.. تقرير جديد: 300 طفل وضعوا قسراً في دور أيتام

كتب موقع "العربية": بعد ستة أشهر من سقوط نظام لا يزال العديد من السوريين يبحثون عن أقاربهم المفقودين، بمن فيهم ما يُقدر بـ 3700 طفل.

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فقد خلص تحقيق أجرته صحيفة " "، استناداً إلى وثائق سرية من نظام الأسد ومحادثات مع معتقلين سابقين، وأكدته الحكومة الحالية، إلى أن 300 طفل على الأقل فُصلوا قسراً عن عائلاتهم ووُضعوا في دور للأيتام بعد اعتقالهم خلال الحرب الأهلية في البلاد.



ولا يزال أكثر من 112 ألف سوري اعتُقلوا منذ بدء ضد الأسد عام 2011 في عداد المفقودين، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.



وهذا الرقم يضاهي عدد الأشخاص الذين اختفوا في حروب المخدرات في المكسيك، مع أن عدد سكان لا يتجاوز خُمس عددهم.



حملة بحث

وبعد انهيار النظام في كانون الأول، قامت العائلات التي تشتت أفرادها في الخارج، بحملة بحث جديدة، شملت التوجه إلى قرى الأطفال SOS مرة أخرى.



في بيان، أقرّ فرعها في سوريا باستقباله 139 طفلاً "بدون وثائق رسمية" بين عامي 2014 و2018، وطالب السلطات بالتوقف عن إيداعهم في رعايتها.



فيما أفادت منظمة قرى الأطفال SOS، نقلاً عن مراجعة للسجلات السابقة، بأن معظم هؤلاء الأطفال أُعيدوا إلى السلطات في عهد النظام السابق. ولم تتمكن " جورنال" من تحديد مصيرهم لاحقاً.

300 طفل نقلوا إلى أربع دور أيتام في

إلى ذلك، أكدت سجلات والعمل، المسؤولة عن دور الأيتام، أن هذه الممارسة رسمية.



ووُجدت في ملفات مكدسة بلاغات سرية من أجهزة المخابرات السورية، اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، تُصدر تعليمات للوزارة بنقل أطفال المعتقلين إلى دور الأيتام.



بدوره، أفاد المتحدث باسم الوزارة، سعد الجابري، بأن البحث في أرشيف الوزارة كشف عن وجود حوالي 300 طفل نُقلوا إلى أربع دور أيتام في دمشق.



لكن الجابري أشار إلى أن العديد من الوثائق قد فُقدت على الأرجح، وأن الإجابات التي يسعى إليها أقارب الأطفال المفقودين البالغ عددهم 3700 طفل قد تكون موجودة في مكان آخر.



وأضاف: "هناك العديد من المقابر الجماعية".

تشكيل هيئة للبحث عن المفقودين

يشار إلى أن الأعوام الماضية من حكم الأسد كانت حفلت بالاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى على أي شكل من أشكال ، بحسب منظمات حقوقية.



وأعلنت السلطات السورية الجديدة في أيار الماضي، تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعيا لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيدا في هذه المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم الأسد.



وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم".



في حين يرأس تلك الهيئة محمد رضى خلجي الذي عيّن في مارس الماضي عضوا في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري.



وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية وهيئات والأطراف الدوليين، التشديد على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد.