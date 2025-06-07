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خطف أثناء هجوم حماس عام 2023.. اسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة تايلندي

Lebanon 24
07-06-2025 | 04:13
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أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس السبت استعادة جثة رهينة تايلندي خطف خلال هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول 2023.
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وقال كاتس في بيان “في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة رفح (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول، الى إسرائيل”.
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