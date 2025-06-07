خطف أثناء هجوم حماس عام 2023.. اسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة تايلندي

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أعلن الاسرائيلي السبت استعادة جثة رهينة تايلندي خطف خلال هجوم على في السابع من تشرين الأول 2023.وقال في بيان “في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول، الى إسرائيل”.