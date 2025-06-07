"أسطورة الأجسام الطائرة غذاها البنتاغون".. تفاصيل تتكشف

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إذ بين التحقيق أن واحدة على الأقل من تلك النظريات كانت مدعومة وروجت من قبل البنتاغون نفسه، وفق ما أفادت صحيفة " " بعدما أمضى مكتب صغير في أشهرًا في التحقيق في نظريات المؤامرة حول برامج السرية للأجسام الطائرة المجهولة، كشفت حقيقة صادمة.إذ بين التحقيق أن واحدة على الأقل من تلك النظريات كانت مدعومة وروجت من قبل البنتاغون نفسه، وفق ما أفادت صحيفة " "

وفي التفاصيل، أعاد التحقيق، الذي أمر به ، المحققين إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما زار عقيد في سلاح الجو حانة بالقرب من المنطقة 51، وهي موقع سري للغاية في صحراء نيفادا.



فأعطى مالك الحانة صورًا لما يُحتمل أنها أطباق طائرة. وعُلّقت تلك الصور على الجدران، لتنتشر لاحقا موجة من الأساطير المحلية حول فكرة أن الجيش الأميركي كان يختبر سرًا تكنولوجيا فضائية.



فيما قام الجيش بتلفيق أدلة على وجود تكنولوجيا فضائية وسمح للشائعات بالتكاثر للتغطية على برامج أسلحة سرية كان يجري العمل عليه حينها، حسب ما بين التحقيق.



عقيد ومهمة تضليل

لكن في الحقيقة كان العقيد في مهمة تضليل. إذ اعترف الضابط المتقاعد الآن، عام 2023 لمحققي البنتاغون بأن الصور مُفبركة.

وأوضح أن العملية برمتها كانت خدعة لإخفاء حقيقة ما كان يحدث في المنطقة 51، حيث كان سلاح الجو يستخدم الموقع لتطوير مقاتلات شبحية سرية للغاية، تُعتبر بمثابة تحدٍّ حاسم ضد الاتحاد السوفيتي ىنذاك.



وكان العسكريون قلقين من احتمال انكشاف البرنامج إذا لمح السكان المحليون، على سبيل المثال، رحلة تجريبية لطائرة الشبح المقاتلة F-١١٧، وهي طائرة تبدو بالفعل من عالم آخر.



لذا كان من الأفضل أن يصدقوا أنها جاءت من الفضاء.

إلا أن تلك الحادثة، التي تُكشف لأول مرة، كانت مجرد حلقة من سلسلة اكتشافات توصل إليها فريق البنتاغون أثناء تحقيقه في عقود من الادعاءات بإخفاء واشنطن ما تعرفه عن الحياة خارج كوكب الأرض. وقد تُوِّجت هذه الجهود بتقرير أصدرته الأميركية العام الماضي، خلص إلى أن مزاعم التستر الحكومي حول وجود كائنات فضائية لا أساس لها من الصحة.



إلا أن هذا التقرير أيضا كان بمثابة تستر، لكن ليس بالطريقة التي تُروّج لها نظريات مؤامرة الأجسام المجهولة، وفق تحقيق أجرته صحيفة " جورنال".



فقد أغفل الحقيقة الكامنة وراء بعض الأساطير الأساسية حول الأجسام الطائرة المجهولة، والتي عمد البنتاغون نفسه عمد أحيانًا إلى تأجيجها.



تُمثل هذه النتائج تطورًا جديدًا ومذهلًا في قصة الهوس الثقافي الأميركي بالأجسام الطائرة المجهولة.



ففي العقود التي أعقبت بثًا إذاعيًا لكتاب "حرب العوالم" لإتش جي عام ١٩٣٨، والذي أثار ذعرًا في جميع أنحاء البلاد، ظلت التكهنات حول الزوار الفضائيين حكرًا إلى حد كبير على الصحف الشعبية، وأفلام الضخمة



لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الأمور منعطفًا خطيرًا عندما كشف عدد من مسؤولي البنتاغون السابقين عن مزاعم بوجود برنامج حكومي لاستغلال تكنولوجيا الكائنات الفضائية وإخفائها عن . وقد أدت هذه المزاعم إلى فتح البنتاغون تحقيقاً في الأمر.

ليتبين بعد التحقيق وعقود من الغموض أن الحكومة نفسها تورطت في نشر أسطورة الأجسام الطائرة المجهولة منذ خمسينيات القرن العشرين للتضليل واخفاء مهام سرية



ولا يزال المحققون يحاولون تحديد ما إذا كان انتشار المعلومات المضللة هو من فعل القادة والضباط المحليين أم برنامج مؤسسي أكثر مركزية.



يذكر أن البنتاغون كان أغفل حقائق رئيسية في النسخة العلنية من التقرير الذي أصدره عام ٢٠٢٤، كان من شأنها أن تُسهم في دحض بعض شائعات الأجسام الطائرة المجهولة، وذلك لحماية بعض الملفات السرية وتجنب الإحراج.



فيما ضغطت تحديدًا لحذف بعض التفاصيل التي اعتقدت أنها قد تُعرّض برامجها السرية للخطر وتُلحق الضرر بمسيرتها المهنية، حسب الصحيفة الأميركية.