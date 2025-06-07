منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لا دليل على الأبعاد العسكرية لبرنامجنا النووي

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كما شددت في مذكرة رسمية قدمتها إلى الذرية الدولية على أن البرنامج سلمي، ولا توجد أي أدلة تثبت تحوله نحو أهداف عسكرية. اعتبرت أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا تتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.كما شددت في مذكرة رسمية قدمتها إلى الذرية الدولية على أن البرنامج سلمي، ولا توجد أي أدلة تثبت تحوله نحو أهداف عسكرية.

إلى ذلك، أكدت المنظمة أن تشرف بشكل كامل على عمليات التخصيب وتخزين اليورانيوم في ، وفق ما أفادت وكالة الانباء "إيسنا" اليوم السبت.



كذلك نوهت إلى أن هناك "مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي في بعض المواقع بالبلاد".

أتت تلك المذكرة قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي ينطلق من 9 إلى 13 يونيو، ويرتقب أن يصدر عنه قرار يدين وعمليات التخصيب في البلاد.



كما جاءت في وقت تتصاعد فيه التوترات مع ، على خلفية اتهام طهران بعدم التعاون في تقديم إجابات مرضية بشأن أنشطتها النووية غير المعلنة في عدة مواقع، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من درجة التسلح.