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عربي-دولي
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لا دليل على الأبعاد العسكرية لبرنامجنا النووي
Lebanon 24
07-06-2025
|
04:49
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اعتبرت
منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية
أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا تتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
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كما شددت في مذكرة رسمية قدمتها إلى
مجلس محافظي الوكالة
الذرية الدولية على أن البرنامج
النووي
الإيراني
سلمي، ولا توجد أي أدلة تثبت تحوله نحو أهداف عسكرية.
إلى ذلك، أكدت المنظمة أن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تشرف بشكل كامل على عمليات التخصيب وتخزين اليورانيوم في
إيران
، وفق ما أفادت وكالة الانباء "إيسنا" اليوم السبت.
كذلك نوهت إلى أن هناك "مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي في بعض المواقع بالبلاد".
أتت تلك المذكرة قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي
الوكالة الدولية
ينطلق من 9 إلى 13 يونيو، ويرتقب أن يصدر عنه قرار يدين
طهران
وعمليات التخصيب في البلاد.
كما جاءت في وقت تتصاعد فيه التوترات مع
الوكالة الذرية
، على خلفية اتهام طهران بعدم التعاون في تقديم إجابات مرضية بشأن أنشطتها النووية غير المعلنة في عدة مواقع، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من درجة التسلح.
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