استشهاد 7 اشخاص.. إسرائيل تطلق النار قرب مركز مساعدات في رفح

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وأفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم السبت، باستشهاد 7 برصاص القوات الإسرائيلية في مواصي رفح. أطلقت القوات مجدداً الرصاص نحو مدنيين فلسطينيين قرب مركز لتوزيع المساعدات في منطقة مواصي جنوب .وأفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم السبت، باستشهاد 7 برصاص القوات الإسرائيلية في مواصي رفح.

كما أشار إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين عقب قصف الجيش خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة جنوبي القطاع.

قال مصدر طبي إن عدد الضحايا منذ ساعات حتى الآن بلغ 45 شهيدا، جراء القصف المتواصل على مناطق متفرقة في القطاع.



أتى ذلك، فيما شهدت مدينة خان يونس غارات هي الأعنف، حيث نسف الجيش الإسرائيلي منازل سكنية وبنايات لفلسطينيين، تزامناً مع الكمين الذي نفذته شرق خان يونس أمس، ما أدى إلى استشهاد 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين.