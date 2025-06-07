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استشهاد 7 اشخاص.. إسرائيل تطلق النار قرب مركز مساعدات في رفح

Lebanon 24
07-06-2025 | 04:52
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أطلقت القوات الإسرائيلية مجدداً الرصاص نحو مدنيين فلسطينيين قرب مركز لتوزيع المساعدات في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة.
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وأفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم السبت، باستشهاد 7 برصاص القوات الإسرائيلية في مواصي رفح.
كما أشار إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين عقب قصف الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
قال مصدر طبي إن عدد الضحايا منذ ساعات الفجر حتى الآن بلغ 45 شهيدا، جراء القصف المتواصل على مناطق متفرقة في القطاع.

أتى ذلك، فيما شهدت مدينة خان يونس غارات هي الأعنف، حيث نسف الجيش الإسرائيلي منازل سكنية وبنايات لفلسطينيين، تزامناً مع الكمين الذي نفذته كتائب القسام شرق خان يونس أمس، ما أدى إلى استشهاد 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين.
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