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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن إسقاط "سو-35" روسية في عملية جوية ناجحة

Lebanon 24
07-06-2025 | 05:34
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أعلن الجيش الأوكراني، صباح اليوم السبت، أن القوات الجوية أسقطت طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-35".
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وأضاف الجيش الأوكراني عبر تطبيق تلغرام "في صباح يوم السابع من حزيران 2025، ونتيجة لعملية ناجحة للقوات الجوية في اتجاه كورسك، تم إسقاط طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35".


ولم يذكر الجيش الأوكراني مزيدا من التفاصيل، كما لم تعلق القوات الروسية على الأمر حتى الآن، في حين لم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

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