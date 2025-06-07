أوكرانيا تعلن إسقاط "سو-35" روسية في عملية جوية ناجحة

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وأضاف الجيش الأوكراني عبر تطبيق "في صباح يوم السابع من حزيران 2025، ونتيجة لعملية ناجحة للقوات الجوية في اتجاه كورسك، تم إسقاط طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35".ولم يذكر الجيش الأوكراني مزيدا من التفاصيل، كما لم تعلق القوات الروسية على الأمر حتى الآن، في حين لم تتمكن من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.