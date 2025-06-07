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عربي-دولي

تعطل حركة القطارات في رومانيا.. والسبب؟

Lebanon 24
07-06-2025 | 05:36
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أفادت قناة Digi24 بخروج قطار شحن يضم 35 قاطرة صهريجا محملة بالبنزين عن السكة بين بوخارست وكرايوفا في رومانيا، ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات.

وأشارت القناة إلى أن "الحادث وقع ليل الجمعة-السبت بالقرب من بلدة مالديني. حيث خرجت قاطرة وصهريجان عن القضبان، أحدهما تعرض للتلف وتسرب منه الوقود. يقع مكان الحادث على بعد 1.5 كيلومتر من المنازل السكنية و1.1 كيلومتر من الطريق الوطني DN6. وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، يقوم رجال الإطفاء بتبريد العربة التالفة بشكل مستمر".
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وأضافت أن جميع عربات القطار الـ35 كانت محملة بالبنزين، وقد تم إخطار ممثلي الجهات البيئية بالحادث لمراقبة أي تلوث بيئي محتمل.

وبحسب بيانات وكالة التحقيق في حوادث السكك الحديدية AGIFER، فقد سجلت رومانيا أكثر من 10 حوادث سكك حديدية خطيرة هذا العام، بما في ذلك التصادمات والخروج عن القضبان.

ويربط الخبراء تزايد هذه الحوادث بتدهور البنية التحتية ونقص الصيانة وعدم كفاية الاستثمارات في التحديثات.
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