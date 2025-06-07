أوقع 4 جنود إسرائيليين قتلى.. تعليق مصري على كمين خان يونس

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وعلق بكري، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، على الخسائر التي تكبدها الجيش في معارك بخان يونس جنوبي أمس، قائلا إن "كارثة القتلى الإسرائيلين في تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يركع وأن لن تنتهي طالما ظلت حقوق الشعب الفلسطيني مهدرة".وواصل بكري: "واهم عندما يظن أن احتلال غزة وإبادة الكثيرين من أهلها كفيل بفرض مخطط الاستسلام. الشعب الفلسطيني لا يعرف الهزيمة أو الانكسار، والسلام لن يتحقق إلا بعودة الحقوق وإقامة ".وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة صباح الجمعة.