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عربي-دولي
أوقع 4 جنود إسرائيليين قتلى.. تعليق مصري على كمين خان يونس
Lebanon 24
07-06-2025
|
06:20
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رأى الإعلامي والبرلماني
المصري مصطفى
بكري أن اعتقاد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
بأن احتلال غزة وإبادة عدد كبير من سكانها سيؤدي إلى استسلامهم، ليس إلا وهمًا.
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وعلق بكري، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، على الخسائر التي تكبدها الجيش
الإسرائيلي
في معارك بخان يونس جنوبي
قطاع غزة
أمس، قائلا إن "كارثة القتلى الإسرائيلين في
خان يونس
تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يركع وأن
المقاومة
لن تنتهي طالما ظلت حقوق الشعب الفلسطيني مهدرة".
وواصل بكري: "واهم
نتنياهو
عندما يظن أن احتلال غزة وإبادة الكثيرين من أهلها كفيل بفرض مخطط الاستسلام. الشعب الفلسطيني لا يعرف الهزيمة أو الانكسار، والسلام لن يتحقق إلا بعودة الحقوق وإقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة
".
وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة صباح الجمعة.
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