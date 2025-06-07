بريطانيا تعترف رسمياً بوجود حالة حرب غير معلنة مع روسيا

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قالت المستشارة لشؤون الدفاع فيونا هيل في مقابلة مع صحيفة الغارديان إن بلادها في "حالة حرب" مع ، وأن عززت مكانتها كخصم بدرجة فاقت التوقعات.ووفقا لهيل فإن وجدت نفسها في وضع خطير، إذ أنها جيوسياسيا "عالقة بين المطرقة والسندان" نتيجة ما وصفته بـ"التهديد الروسي" من جهة، وعدم قدرتها على التنبؤ بمواقف الإدارة من جهة أخرى.وفي مقابلة مع التلفزيون الوطني يوم الإثنين، علّق رئيس الوزراء كير ستارمر على المراجعة الجديدة للاستراتيجية الدفاعية للحكومة، مشيرا إلى ما وصفه بتصاعد "النشاط الروسي" في البحر والجو والفضاء السيبراني.من جانبه، أكّد مرارا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول حلف " "، معتبرا أن ذلك "لا معنى له".وأوضح أن السياسيين الغربيين يواصلون ترهيب شعوبهم بـ"خطر روسي وهمي" بهدف صرف الانتباه عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفا أن "الأذكياء يدركون تماما أن هذا مجرد خداع".