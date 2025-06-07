Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تعترف رسمياً بوجود حالة حرب غير معلنة مع روسيا

Lebanon 24
07-06-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1371764-638849040353821621.jpg
Doc-P-1371764-638849040353821621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قالت المستشارة البريطانية لشؤون الدفاع فيونا هيل في مقابلة مع صحيفة الغارديان إن بلادها في "حالة حرب" مع روسيا، وأن موسكو عززت مكانتها كخصم بدرجة فاقت التوقعات.
Advertisement

ووفقا لهيل فإن بريطانيا وجدت نفسها في وضع خطير، إذ أنها جيوسياسيا "عالقة بين المطرقة والسندان" نتيجة ما وصفته بـ"التهديد الروسي" من جهة، وعدم قدرتها على التنبؤ بمواقف الإدارة الأمريكية من جهة أخرى.

وفي مقابلة مع التلفزيون الوطني يوم الإثنين، علّق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على المراجعة الجديدة للاستراتيجية الدفاعية للحكومة، مشيرا إلى ما وصفه بتصاعد "النشاط الروسي" في البحر والجو والفضاء السيبراني.

من جانبه، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول حلف "الناتو"، معتبرا أن ذلك "لا معنى له".

وأوضح أن السياسيين الغربيين يواصلون ترهيب شعوبهم بـ"خطر روسي وهمي" بهدف صرف الانتباه عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفا أن "الأذكياء يدركون تماما أن هذا مجرد خداع".
مواضيع ذات صلة
بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سبق وأوضحنا مرارا أنه لا يوجد مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة
lebanon 24
07/06/2025 20:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تقول إن تقريرها خلص إلى أن إيران لم تعلن عن مواد وأنشطة نووية ذات صلة في 3 مواقع غير معلنة في إيران
lebanon 24
07/06/2025 20:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء فرنسا: سنعترف مع بريطانيا وكندا بدولة فلسطين
lebanon 24
07/06/2025 20:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لندن: قادة بريطانيا وأميركا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا يناقشون استخدام العقوبات ضد روسيا بحال فشل محادثات السلام
lebanon 24
07/06/2025 20:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:41 | 2025-06-07
13:29 | 2025-06-07
13:00 | 2025-06-07
12:31 | 2025-06-07
12:06 | 2025-06-07
12:00 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24