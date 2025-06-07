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عربي-دولي

بعد تلويح ترامب بضمّه... ماكرون سيزور غرينلاند بعد أيام

Lebanon 24
07-06-2025 | 08:28
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قصر الإليزيه  أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور غرينلاند رسمياً في 15 حزيران الجاري "لتعزيز التعاون" مع الإقليم ذاتي الحُكم في الدنمارك والذي لوح دونالد ترامب بضمه.
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وقال الإليزيه في بيان أن ماكرون سيزور غرينلاند "بدعوة" من رئيس الوزراء ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، وسيلتقيهما "معاً". وسيكون ماكرون الذي سينضم بعد ذلك إلى قمة مجموعة السبع في كندا، أول رئيس دولة أجنبية يزور غرينلاند منذ تهديد الرئيس الأمريكي بضمها.

وسيناقش الزعماء الثلاثة "الأمن في شمال الأطلسي، والقطب الشمالي، والتغير المناخي، والطاقة، وتأمين إمدادات المعادن الحيوية" حسب الرئاسة الفرنسية.

وأكد المصدر نفسه أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز التعاون مع غرينلاند في هذه المجالات و"المساهمة في تعزيز السيادة الأوروبية".

وأعلن ترامب مراراً منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني أنه يريد السيطرة على المنطقة الشاسعة في القطب الشمالي الغنية بالموارد المعدنية، وذات الموقع الاستراتيجي، "بطريقة أو بأخرى".
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