بعد تلويح ترامب بضمّه... ماكرون سيزور غرينلاند بعد أيام

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قصر الإليزيه أن سيزور غرينلاند رسمياً في 15 حزيران الجاري "لتعزيز التعاون" مع الإقليم ذاتي الحُكم في الدنمارك والذي لوح بضمه.وقال الإليزيه في بيان أن ماكرون سيزور غرينلاند "بدعوة" من رئيس الوزراء ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، وسيلتقيهما "معاً". وسيكون ماكرون الذي سينضم بعد ذلك إلى قمة مجموعة السبع في كندا، أول رئيس دولة أجنبية يزور غرينلاند منذ تهديد الرئيس الأمريكي بضمها.وسيناقش الزعماء الثلاثة "الأمن في شمال ، والقطب ، والتغير المناخي، والطاقة، وتأمين إمدادات الحيوية" حسب الرئاسة .وأكد المصدر نفسه أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز التعاون مع غرينلاند في هذه المجالات و"المساهمة في تعزيز السيادة الأوروبية".وأعلن مراراً منذ عودته إلى في كانون الثاني أنه يريد السيطرة على المنطقة الشاسعة في القطب الشمالي الغنية بالموارد المعدنية، وذات الموقع الاستراتيجي، "بطريقة أو بأخرى".