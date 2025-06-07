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عربي-دولي

"أكثر من 95 شهيدًا خلال ساعات".. تصعيد إسرائيلي مكثف في غزة!

Lebanon 24
07-06-2025 | 09:55
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صعّد الجيش الإسرائيلي وتيرة غاراته على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في عدد من المناطق.
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واستهدفت إحدى الغارات منزلاً في حيّ الصبرة، ما أسفر عن مقتل 37 فلسطينيًا، وفق مصادر طبية، في حين قدّرت فرق الدفاع المدني أن أكثر من 85 شخصًا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، مرجّحة مقتل جميع من كانوا داخل المنزل.

في جباليا استهدف الطيران الحربي مجموعة من المواطنين أدت إلى مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل واصابه العشرات.

وفي جنوبي القطاع استهدف الجيش الاسرائيلي منزلاً ودراجة نارية أسفرتا عن مقتل 21 فلسطينياً.

وفي حصيلة أولية قتل ما لا يقل عن 95 فلسطينياً منذ فجر اليوم السبت.
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