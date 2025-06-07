"أكثر من 95 شهيدًا خلال ساعات".. تصعيد إسرائيلي مكثف في غزة!

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صعّد الجيش وتيرة غاراته على خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في عدد من المناطق.واستهدفت إحدى منزلاً في حيّ الصبرة، ما أسفر عن مقتل 37 فلسطينيًا، وفق مصادر طبية، في حين قدّرت فرق الدفاع المدني أن أكثر من 85 شخصًا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، مرجّحة مقتل جميع من كانوا داخل المنزل.في استهدف الطيران الحربي مجموعة من المواطنين أدت إلى مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل واصابه العشرات.وفي جنوبي القطاع استهدف الجيش الاسرائيلي منزلاً ودراجة نارية أسفرتا عن مقتل 21 فلسطينياً.وفي حصيلة أولية قتل ما لا يقل عن 95 فلسطينياً منذ فجر اليوم السبت.