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عربي-دولي
عن تورط ترامب في قضية "إبستين"... ماسك يحذف منشوراته!
Lebanon 24
07-06-2025
|
09:15
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في تصعيد ملحوظ للحرب الكلامية بين الملياردير
إيلون ماسك
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اختفت من منصة "إكس" تغريدات وصفها
ماسك
بـ"القنبلة الكبرى"، حيث زعم فيها تورط
ترامب
في قضية رجل الأعمال الراحل
جيفري
إبستين.
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وتداولت وسائل إعلام أميركية منشورات لماسك قال فيها: "حان الوقت لإسقاط القنبلة الكبرى حقاً (...)
دونالد
ترامب موجود في ملفات إبستين"، مضيفاً: "هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوماً سعيداً يا دونالد ترامب!". وكتب لاحقاً: "تذكّروا هذه التدوينة (...) فالحقيقة ستظهر". لكن تلك التغريدات اختفت لاحقاً من حساب ماسك، وسط ترجيحات بتراجعه عن نشرها، دون أن تصدر أي توضيحات رسمية منه حتى الآن.
وفي أول تعليق رسمي، نقلت شبكة "
سي إن
إن" عن متحدثة باسم
البيت الأبيض
قولها إن ما حدث "حادثة مؤسفة من إيلون"، مشيرة إلى أن ماسك "يشعر بعدم الرضا" تجاه مشروع قانون "الجميل الكبير الواحد" الذي طرحه ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، لأنه لا يتضمن السياسات التي كان ماسك يأمل في تضمينها.
وتُعد القضية المرتبطة بجيفري إبستين من أكثر الملفات حساسية في
الولايات المتحدة
، إذ كان رجل الأعمال متهماً بإدارة شبكة للاستغلال الجنسي عبر جزيرته الخاصة، قبل أن يُعثر عليه متوفياً داخل زنزانته في ظروف مثيرة للجدل.
حتى اللحظة، لا توجد أي أدلة رسمية أو تحقيقات علنية تربط
الرئيس ترامب
بشكل مباشر بهذه القضية، فيما لم يُدلِ البيت الأبيض بأي تصريح إضافي حول مزاعم ماسك المحذوفة.
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