Advertisement

عربي-دولي

عن تورط ترامب في قضية "إبستين"... ماسك يحذف منشوراته!

Lebanon 24
07-06-2025 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1371801-638849133781126708.png
Doc-P-1371801-638849133781126708.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تصعيد ملحوظ للحرب الكلامية بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب، اختفت من منصة "إكس" تغريدات وصفها ماسك بـ"القنبلة الكبرى"، حيث زعم فيها تورط ترامب في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.
Advertisement

وتداولت وسائل إعلام أميركية منشورات لماسك قال فيها: "حان الوقت لإسقاط القنبلة الكبرى حقاً (...) دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين"، مضيفاً: "هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوماً سعيداً يا دونالد ترامب!". وكتب لاحقاً: "تذكّروا هذه التدوينة (...) فالحقيقة ستظهر". لكن تلك التغريدات اختفت لاحقاً من حساب ماسك، وسط ترجيحات بتراجعه عن نشرها، دون أن تصدر أي توضيحات رسمية منه حتى الآن.

 وفي أول تعليق رسمي، نقلت شبكة "سي إن إن" عن متحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ما حدث "حادثة مؤسفة من إيلون"، مشيرة إلى أن ماسك "يشعر بعدم الرضا" تجاه مشروع قانون "الجميل الكبير الواحد" الذي طرحه ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، لأنه لا يتضمن السياسات التي كان ماسك يأمل في تضمينها.

 وتُعد القضية المرتبطة بجيفري إبستين من أكثر الملفات حساسية في الولايات المتحدة، إذ كان رجل الأعمال متهماً بإدارة شبكة للاستغلال الجنسي عبر جزيرته الخاصة، قبل أن يُعثر عليه متوفياً داخل زنزانته في ظروف مثيرة للجدل.

حتى اللحظة، لا توجد أي أدلة رسمية أو تحقيقات علنية تربط الرئيس ترامب بشكل مباشر بهذه القضية، فيما لم يُدلِ البيت الأبيض بأي تصريح إضافي حول مزاعم ماسك المحذوفة. 
مواضيع ذات صلة
مسؤولون لـ CNN: اتهام ماسك لترامب بالتورط في قضية "إبستين" قد تصعد الخلاف
lebanon 24
07/06/2025 20:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يحذف تدوينات سابقة على منصة X هاجم بها ترامب
lebanon 24
07/06/2025 20:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك: حان وقت إلقاء القنبلة الكبيرة: ترامب موجود في ملفات جيفري إبستين للجرائم الجنسية والاستغلال الجنسي والبيدوفيليا
lebanon 24
07/06/2025 20:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو: النيابة العامة الفرنسية تحقق في احتمال تورط نشطاء فرنسيين إسرائيليين في الإبادة الجماعية بغزة
lebanon 24
07/06/2025 20:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:41 | 2025-06-07
13:29 | 2025-06-07
13:00 | 2025-06-07
12:31 | 2025-06-07
12:06 | 2025-06-07
12:00 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24