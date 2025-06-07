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مؤسسة غزة الإنسانية تغلق مراكز توزيع المساعدات مؤقتًا والأنروا تعلق!

Lebanon 24
07-06-2025 | 10:11
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أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية عن الإغلاق المؤقت لجميع مراكز توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، في حين أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نظام توزيع المساعدات الحالي غير فعّال.
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وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، إن نموذج توزيع المساعدات هذا غير فعال، بل هو بمثابة دعوة الناس إلى موتهم".

كما شددت توما على أن "الطريقة الوحيدة لتوزيع المساعدات على نطاق واسع وبشكل آمن على سكان غزة هي من خلال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا".

واعتبرت في تصريحات لشبكة "سي أن أن" اليوم السبت، أن عمل الوكالة خلال وقف إطلاق النار كان ناجحا وملموسًا".
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