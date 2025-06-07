مؤسسة غزة الإنسانية تغلق مراكز توزيع المساعدات مؤقتًا والأنروا تعلق!

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وقالت المتحدثة باسم الأونروا ، إن نموذج توزيع المساعدات هذا غير فعال، بل هو بمثابة دعوة الناس إلى موتهم".كما شددت توما على أن "الطريقة الوحيدة لتوزيع المساعدات على نطاق واسع وبشكل آمن على هي من خلال ، بما فيها الأونروا".واعتبرت في تصريحات لشبكة " " اليوم السبت، أن عمل الوكالة خلال وقف إطلاق النار كان ناجحا وملموسًا".