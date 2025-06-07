زخاروفا: نظام كييف يعتنق أيديولوجية معادية للبشر

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صرحت المتحدثة الرسمية باسم ، اليوم السبت، في تصريح لوكالة " "، بشأن رفض قبول استلام جثث جنود أوكرانيين وتأجيل عملية تبادل للأسرى، بأنه لا توجد مجموعة عرقية في العالم ترفض دفن جنودها.وقالت زاخاروفا: "نظام كييف لا يحتاج إلى مواطنيه، أحياءً كانوا أم أمواتا، لا توجد أمة أو جماعة عرقية في العالم ترفض دفن جنودها، لكن هناك نظام كييف، الذي يعتنق أيديولوجية معادية للبشر ويرتكب إبادة جماعية بحق شعبه".وكان المسؤول في ميدينسكي قال في وقت سابق اليوم السبت إن الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع استلام رفات جنود وتبادل أسرى حرب لمدة غير محددة.وعقدت وأوكرانيا الجولة الثانية من محادثات السلام في إسطنبول يوم الاثنين الماضي واتفقتا على تبادل المزيد من أسرى الحرب، مع التركيز على الأصغر سنا وذوي الإصابات البالغة وإعادة رفات 12 ألف جندي قتيل.وقال ميدينسكي على تطبيق "بما يتفق تماما مع اتفاقات إسطنبول، بدأت روسيا في السادس من يونيو عملية إنسانية لتسليم رفات أكثر من 6 آلاف جندي لأوكرانيا بالإضافة إلى تبادل أسرى حرب جرحى ومصابين بأمراض خطيرة وأسرى حرب تقل أعمارهم عن 25 عاما".وذكر أن رفات 1212 جنديا في حاويات مبردة في نقطة التبادل. وأضاف ميدينسكي أن روسيا سلمت أوكرانيا القائمة الأولى التي تضم 640 أسير حرب، مصنفين "كجرحى ومرضى في حالة خطيرة وشبان"، من أجل بدء عملية التبادل.وقال " التابعة لوزارة الدفاع الروسية موجودة على الحدود مع أوكرانيا"، مضيفا أن المفاوضين الأوكرانيين لم يكونوا في موقع التبادل.