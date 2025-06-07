إغلاق مطعم شهير بعد تسجيل 30 حالة تسمم غذائي!

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أغلقت السلطات المحلية في مدينة بمحافظة الأنبار مطعم "فايكنك" بعد تسجيل أكثر من 30 حالة تسمم غذائي بين الزبائن، وفق ما أفادت به وسائل إعلام .وأوضح مصدر طبي أن المصابين نُقلوا إلى وتلقوا العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مؤشرات على استخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك .من جهتها، أعلنت شعبة الرقابة الصحية في العامة بالفلوجة عن إغلاق وكالة لبيع الوجبات السريعة، عقب تسجيل 40 حالة تسمم نُقلت إلى طوارئ مستشفى الفلوجة التعليمي.وأكد مدير الشعبة عبدالعظيم، أن الفرق الرقابية تتابع القضية عن كثب، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المخالفة في حال ثبوت وجود خلل أو إهمال في تطبيق معايير السلامة والصحة العامة. (روسيا اليوم)