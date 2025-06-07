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عربي-دولي

إغلاق مطعم شهير بعد تسجيل 30 حالة تسمم غذائي!

Lebanon 24
07-06-2025 | 11:45
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أغلقت السلطات المحلية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار مطعم "فايكنك" بعد تسجيل أكثر من 30 حالة تسمم غذائي بين الزبائن، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.
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وأوضح مصدر طبي أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى الفلوجة العام وتلقوا العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مؤشرات على استخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

من جهتها، أعلنت شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بالفلوجة عن إغلاق وكالة لبيع الوجبات السريعة، عقب تسجيل 40 حالة تسمم نُقلت إلى طوارئ مستشفى الفلوجة التعليمي.

وأكد مدير الشعبة عبدالعظيم، أن الفرق الرقابية تتابع القضية عن كثب، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المخالفة في حال ثبوت وجود خلل أو إهمال في تطبيق معايير السلامة والصحة العامة. (روسيا اليوم)
 
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