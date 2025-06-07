بزشكيان: إيران لا تسعى لصنع أسلحة نووية

قال إنَّ "ما يثار حول البرنامج لا أساس له من الصحة"، لافتاً إلى أن أوضحت مراراً أنها لا تسعى إلى إنتاج سلاح نووي.

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وفي تصريح له، اعتبر بزشكيان أن منع الشعوب من الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك في مجالات الصحة والزراعة، أمر غير مقبول ومنافٍ للعدالة والإنصاف، على حد قوله. وفي تصريح له، اعتبر بزشكيان أن منع الشعوب من الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك في مجالات الصحة والزراعة، أمر غير مقبول ومنافٍ للعدالة والإنصاف، على حد قوله.



وشدد الرئيس على "شفافية الأنشطة النووية "، قائلاً إن " أكدت مراراً هذه الشفافية".



وأضاف: "إننا مستعدون دوماً لعمليات التفتيش، لكننا نعتبر حرمان الشعوب من المعرفة والتكنولوجيا والإنجازات العلمية هو أمرٌ غير مقبول، لأن منعها من الوصول إلى التقنيات الحيوية في مجالات الصحة والزراعة والابتكار العلمي يُعد حرماناً للإنسان من نعم الله، وهو أمر لا يمكن القبول به".





وتابع: "لن نقبل أن يقرر الآخرون مستقبل ومصير شعبنا. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائماً للإصغاء إلى الكلام المنطقي، لكنها لن تقبل أبداً بالغطرسة".

من جانبه، أشاد الوزير الكازاخي مراد نورتلئو بـ"موقف الراسخ والشفاف بشأن برنامجها النووي السلمي".



وأكد أن بلاده "ترى في إيران دولة ذات حضارة عريقة، وتؤمن بحقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومتفائلة بإصلاحات الحكومة الإيرانية بما يخدم تطور ورخاء الشعب الإيراني". (سكاي نيوز عربية)