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تفجير في دير الزور يوقع إصابات بصفوف الأمن السوري

Lebanon 24
07-06-2025 | 12:06
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أفاد تلفزيون سوريا اليوم السبت، بإصابة أربعة عناصر من الأمن السوري على الأقل، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في بلدة البغيلية غرب محافظة دير الزور.
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ولم تُعرف حتى الآن حالة المصابين أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

يُذكر أن محافظة دير الزور تشهد توتراً أمنياً مستمراً، وتُعد من المناطق التي تخضع جزئياً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما تنشط فيها خلايا تابعة لتنظيم "داعش". (ارم نيوز)
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