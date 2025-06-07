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عربي-دولي
تفجير في دير الزور يوقع إصابات بصفوف الأمن السوري
Lebanon 24
07-06-2025
|
12:06
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أفاد
تلفزيون سوريا
اليوم السبت، بإصابة أربعة عناصر من الأمن السوري على الأقل، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في بلدة البغيلية غرب محافظة
دير الزور
.
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ولم تُعرف حتى الآن حالة المصابين أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.
يُذكر أن محافظة دير
الزور
تشهد توتراً أمنياً مستمراً، وتُعد من المناطق التي تخضع جزئياً لسيطرة قوات
سوريا
الديمقراطية
، فيما تنشط فيها خلايا تابعة لتنظيم "داعش". (ارم نيوز)
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