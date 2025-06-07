تفجير في دير الزور يوقع إصابات بصفوف الأمن السوري

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أفاد اليوم السبت، بإصابة أربعة عناصر من الأمن السوري على الأقل، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في بلدة البغيلية غرب محافظة .ولم تُعرف حتى الآن حالة المصابين أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.يُذكر أن محافظة دير تشهد توتراً أمنياً مستمراً، وتُعد من المناطق التي تخضع جزئياً لسيطرة قوات ، فيما تنشط فيها خلايا تابعة لتنظيم "داعش". (ارم نيوز)