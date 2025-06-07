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عربي-دولي

جريمة مروعة في أول أيام العيد.. هذا ما حصل في دولة عربية!

Lebanon 24
07-06-2025 | 13:29
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شهدت إحدى قرى مركز مغاغة في محافظة المنيا، جريمة مروعة أول أيام عيد الأضحى، حيث أقدم شاب على قتل والده طعنًا بخنجر، إثر خلاف نشب بينهما بسبب تعاطي الجاني للمخدرات.
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وقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة رجل مسن داخل منزله، فانتقل فريق من المباحث الجنائية إلى المكان، وفرض طوق أمني في محيط الجريمة.

وتبين من التحقيقات أن القاتل هو نجل الضحية، ويدعى "ع.م.ع"، وله سوابق في قضايا سرقة، ويعاني من اضطرابات نفسية نتيجة تعاطي المخدرات. ووفق التحريات، فقد عاد المتهم إلى المنزل في وقت متأخر، ووقعت مشادة مع والده الذي عاتبه على سلوكه، ما دفعه لطعنه عدة مرات بخنجر حتى أرداه قتيلاً.

وتمكنت القوى الأمنية من توقيف المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة. (روسيا اليوم)
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