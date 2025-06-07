جريمة مروعة في أول أيام العيد.. هذا ما حصل في دولة عربية!

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شهدت إحدى قرى مركز مغاغة في محافظة ، جريمة مروعة أول أيام ، حيث أقدم شاب على قتل والده طعنًا بخنجر، إثر خلاف نشب بينهما بسبب تعاطي الجاني للمخدرات.وقد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة رجل مسن داخل منزله، فانتقل فريق من المباحث الجنائية إلى المكان، وفرض طوق أمني في محيط الجريمة.وتبين من التحقيقات أن القاتل هو نجل الضحية، ويدعى "ع.م.ع"، وله سوابق في قضايا سرقة، ويعاني من اضطرابات نفسية نتيجة تعاطي المخدرات. ووفق التحريات، فقد عاد المتهم إلى المنزل في وقت متأخر، ووقعت مشادة مع والده الذي عاتبه على سلوكه، ما دفعه لطعنه عدة مرات بخنجر حتى أرداه قتيلاً.وتمكنت القوى الأمنية من توقيف المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة، فيما باشرت التحقيق، وأمرت بندب لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة. (روسيا اليوم)