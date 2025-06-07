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عربي-دولي
بن سلمان: على المجتمع الدولي إنهاء الكارثة في فلسطين
Lebanon 24
07-06-2025
|
14:48
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أكد ولي
العهد
السعودي،
رئيس مجلس الوزراء
،
الأمير محمد بن سلمان
، على ضرورة تحمّل
المجتمع الدولي
لمسؤولياته تجاه التداعيات الكارثية للعدوان
الإسرائيلي
على الأراضي
الفلسطينية
، مشدداً على أهمية حماية المدنيين الأبرياء، والعمل على إيجاد واقع جديد تنعم فيه
فلسطين
بالسلام وفق قرارات الشرعية الدولية.
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جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ولي العهد في حفل الاستقبال السنوي الذي أقيم في قصر منى، على شرف كبار الشخصيات وضيوف خادم الحرمين الشريفين، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج، حيث قال: "معاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره لإنهاء هذا الوضع المأساوي".
وفي الشق المحلي، أكد الأمير محمد
بن سلمان
أن
المملكة
ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، مضيفاً: "لقد شرَّف الله هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين، ونحن نضع هذه المهمة في مقدمة أولوياتنا، ونسخّر كافة قدراتنا لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة".
وختم كلمته بالدعاء أن يديم الله الأمن والاستقرار على المملكة وسائر بلاد
المسلمين
والعالم، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين إلى أوطانهم.
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