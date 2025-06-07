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الحر الشديد يودي بحياة 13 حاجًا إيرانيًا في السعودية

Lebanon 24
07-06-2025 | 15:03
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خلال أداء مناسك الحج في السعودية، توفي 13 حاجًا إيرانيًا، وذلك بحسب ما أعلنته هيئة العمليات الصحية التابعة للهلال الأحمر الإيراني اليوم السبت.
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وفي بيان لها، حذرت الهيئة من مخاطر التعرض لضربات الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في السعودية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تجاوزت 47 درجة مئوية خلال الأيام الماضية، ما يزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس بين الحجاج.
 
 
وبحسب البيان، فإن عدد مراجعات الحجاج الإيرانيين للمراكز الطبية التابعة للهلال الأحمر الإيراني في مكة والمدينة حتى مساء الجمعة، بلغ نحو 138 ألفًا و900 شخص، بينهم 13,403 حاجًا في المدينة و125,497 في مكة، كما تم تقديم رعاية تخصصية لـ96 حاجًا في  و41 في منى.

وأكد البيان أن الحجاج الإيرانيين المتوفين حتى هذا التاريخ بلغ عددهم 13 شخصًا، دون الإشارة إلى أسباب الوفيات بشكل تفصيلي.

وتعمل الطواقم الطبية والكوادر الإسعافية للهلال الأحمر على مدار الساعة في جميع مراكز منى، مؤكدة الهيئة أن هناك استعدادًا كاملًا للتعامل مع ضربات الشمس، ومراقبة الحالات المرضية، وتقديم المساعدات الطارئة، بدون وجود أي نقص في الأدوية.

يُذكر أن عدد الحجاج الإيرانيين في موسم حج هذا العام يبلغ نحو 86,700 حاج. (ارم نيوز)
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